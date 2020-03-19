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Бой Усика могут перенести на лето из-за коронавируса

Новости » Спорт     19.03.2020 - 20:20
Бой Усика могут перенести на лето из-за коронавируса
Фото: Эдди Хирн на фоне Усика и Чисоры (twitter.com/MatchroomBoxing)

Также под угрозой переноса находятся еще два поединка в супертяжах

Бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой может быть перенесен в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, который занимается организацией поединка, пишет fightnews.com.

Поединок запланирован на 23 мая в Лондоне (Великобритания), но существует вероятность его смещения на конец июня или начало июля.

Под угрозой переноса находятся и другие бои в супертяжелом весе. Диллиан Уайт и Александр Поветкин могут сойтись в бою в середине июня вместо 2 мая, а поединок Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, который запланирован на 20 июня, может быть перенесен на конец июля.

Ранее Усик заявил, что лишь недавно задумался о том, что его бой может быть отложен.

Напомним, чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко прервал подготовку к объединительному бою с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом и вернулся в Украину. Ожидалось, что этот бой состоится 30 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса его, вероятно, придется перенести.

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