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Усик розповів про свій карантин: забиваємо голову зайвим

STYLERПерсони    26.03.2020 - 11:41
Усик розповів про свій карантин: забиваємо голову зайвим
Олександр Усик розповів про свій карантин (фото: РБК-Україна)

Олександр Усик розповів, чим він займається під час карантину через коронавірус

Карантин в Україні через коронавіруса введений 12 березня до 24 квітня. Інфекція розповсюджується дуже швидко, від неї в нашій країні померло вже п'ять осіб. Український боксер Олександр Усик розповів, що він робить під час карантину, також спортсмен повідомив, що на його тренуваннях інфекція не відображається.

"Ніяк на мені не відобразилися, я далі продовжую тренуватися, я в закритому приміщенні. У мене вранці, в обід і ввечері тренування. У мене свій спортивний карантин. Я просто працюю і все. Я в місто не виїжджаю, я перебуваю на режимному об'єкті. Маску не ношу, тому що вона розносить бактерії. У мене вона є, але я більше одягаю для краси, просто, щоб приховати, що це я. А так, я в місто не виїжджаю", - розповів боксер виданню NewsOne.

Також Усик заявив, що паніка через коронавірус занадто роздута.

"Паніка породжує паніку, ось зараз був гість, він прорекламував свій канал - заходьте, отримуйте інформацію. Так от, не заходьте і не отримуйте інформацію. Виїжджайте в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми забиваємо голову зайвим. Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аварії, чому ми про це не говоримо?" - підкреслив боксер.

Як ми раніше писали, бій в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою може бути перенесено у зв'язку з пандемією коронавіруса.

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