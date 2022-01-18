Усик рассказал о поездках в оккупированный Крым: "российские пограничники кошмарят"

Усик отметил, что в последний раз ездил в Крым два года назад, до начала пандемии коронавируса.

В родном Симферополе сейчас проживают теща, тесть, сестра, племянница спортсмена. Сам же он с семьей переехал в Киев.

Кроме того, в Симферополе остались много друзей детства, с которыми Александр продолжает общаться до сих пор. В крайний раз боксер с родными ездил в Крым "просто на море отдыхать", а заодно повторил с товарищами маршрут, по которому ходил в поход в юности.

Усик признался, что при пересечении админграницы уже на территории Крыма сталкивается с неприятным поведением российских пограничников.

"Сложно с "границами"... Кошмарят, вот просто кошмарят. "Куда вы едете? Зачем вы едете? А сколько вы там будете? Это крымская "граница". На нашей украинской границе все великолепно. Никаких проблем - "когда, куда, когда назад?" А вот на крымской бывает и очередь большая, очень большая, и знаешь - просто (хотят) подурачиться, покошмарить... они-то знают меня", - рассказал Усик.

Как изменился Крым после оккупации

Ефросинина, тоже родом из Крыма (из города Керчь), призналась, что не ездит в оккупированный полуостров, так как из-за проукраинских высказываний ей уже поступали оттуда угрозы, и она опасается провокаций там. А еще - боится увидеть унылые перемены, что произошли за это время.

Александр согласился, что перемены действительно очевидны.

"Я воспринимаю крымских людей солнечными, лучезарными, если сленгом сказать - пофигистами... Потеряли, мы это потеряли. Я тоже как крымчанин - вот нет такой свободы, какая была", - высказался чемпион.

Александр Усик дал интервью Маше Ефросининой и рассказал о Крыме (фото: скриншот с видео)

Воспоминания Усика о Крыме

Также Усик поделился своими любимыми воспоминаниями о Крыме, где родился, а потом спустя некоторое время жизни в Черниговской области, обратно вернулся в Симферополь с родителями в 2008 году.

"У меня (любимые) воспоминания о Крыме - это мой район, Евпатория - мы садились на электричку и ехали в Евпаторию, и Алушта - "Спартак", олимпийская тренировочная база, на которой было ну крайне круто, всегда по три недели тренировались, это с 17 до 24 лет, когда я в аматорах боксировал...

Причем, что я обожаю в Крыму, это сторона Мангуп, Чуфут-Кале (средневековые города-крепости в Бахчисарайском районе, - Ред.) - я облазил их полностью. Пешком, дикие места, мы жили в казематах. Мы с Мангуп ходили в Старый Крым... С нами были пару ребят, которые на историческом учились, и объясняли - там скифы... Там неимоверно крутые есть места, которые никто не знает. Там водопады, к которым подходишь через леса... я там облазил", - вспоминает Александр.

В Симферополе он жил в разных районах: маршала Жукова, Грэс, Ракетная, Залеска... И в возрасте около 15 лет он с большой компанией, с гитарами, отправлялся на Мангуп в поход в ночь.

"Два года назад, когда мы были крайний раз в Крыму всей семьей, мы повторили этот маршрут, правда, не весь. Мы забежали на Ай-Петри, потом спустились, сели на машины, поехали в сторону Мангупа - жены с детьми обвезли, а мы с друзьями пешком поднялись на ту горку, там (идти вверх) где-то 3 километра", - рассказал Усик.

Видео: Усик рассказал о Крыме, о переменах, и поездках на оккупированный полуостров