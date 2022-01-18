Усик розповів про поїздки в окупований Крим: "російські прикордонники кошмарять"

Усик зазначив, що востаннє їздив до Криму два роки тому, до початку пандемії коронавірусу.

У рідному Сімферополі зараз проживають теща, тесть, сестра, племінниця спортсмена. Сам же він з родиною переїхав до Києва.

Крім того, в Сімферополі залишилися багато друзів дитинства, з якими Олександр продовжує спілкуватися досі. Крайнього разу боксер з рідними їздив до Криму "просто на море відпочивати", а заодно повторив з товаришами маршрут, по якому ходив у похід в юності.

Усик зізнався, що при перетині адмінкордону вже на території Криму стикається з неприємною поведінкою російських прикордонників.

"Складно з "кордонами"... Кошмарять, ось просто кошмарять. "Куди ви їдете? Навіщо ви їдете? А скільки ви там будете? Це кримський "кордон". На нашому українському кордоні все чудово. Жодних проблем - "коли, куди, коли назад?" А ось на кримській буває і черга велика, дуже велика, і знаєш - просто (хочуть) подуріти, покошмарити... вони-то знають мене", - розповів Усик.

Як змінився Крим після окупації

Єфросиніна, теж родом з Криму (з міста Керч), зізналася, що не їздить в окупований півострів, оскільки через проукраїнські висловлювання їй вже надходили звідти погрози, і вона побоюється провокацій там. А ще - боїться побачити похмурі зміни, що сталися за цей час.

Олександр погодився, що зміни дійсно очевидні.

"Я сприймаю кримських людей сонячними, променистими, якщо сленгом сказати - пофігістами... Втратили, ми це втратили. Я теж як кримчанин - ось немає такої свободи, яка була", - висловився чемпіон.

Олександр Усик дав інтерв'ю Маші Єфросиніній і розповів про Крим (фото: скріншот з відео)

Спогади Усика про Крим

Також Усик поділився своїми улюбленими спогадами про Крим, де народився, а потім через деякий час життя в Чернігівській області, назад повернувся до Сімферополя з батьками в 2008 році.

"У мене (улюблені) спогади про Крим - це мій район, Євпаторія - ми сідали на електричку і їхали в Євпаторію, і Алушта - "Спартак", олімпійська тренувальна база, на якій було ну вкрай круто, завжди по три тижні тренувалися, це з 17 до 24 років, коли я в аматорах боксував...

Причому, що я обожнюю в Криму, це сторона Мангуп, Чуфут-Кале (середньовічні міста-фортеці в Бахчисарайському районі, - Ред.) - я облазив їх повністю. Пішки, дикі місця, ми жили в казематах. Ми з Мангуп ходили в Старий Крим... З нами були пару хлопців, які на історичному вчилися, і пояснювали - там скіфи... Там неймовірно круті є місця, які ніхто не знає. Там водоспади, до яких підходиш через ліси... я там облазив", - згадує Олександр.

У Сімферополі він жив у різних районах: маршала Жукова, Грес, Ракетна, Заліска... І у віці близько 15 років він з великою компанією, з гітарами, відправлявся на Мангуп в похід у ніч.

"Два роки тому, коли ми були крайній раз в Криму всією сім'єю, ми повторили цей маршрут, правда, не весь. Ми забігли на Ай-Петрі, потім спустилися, сіли на машини, поїхали в бік Мангупа - дружини з дітьми в об'їзд, а ми з друзями пішки піднялися на ту гірку, там (йти вгору) десь 3 кілометри", - розповів Усик.

Відео: Усик розповів про Крим, Про зміни, і поїздки на окупований півострів