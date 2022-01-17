Александру Усику - 35: малоизвестные факты из жизни украинского чемпиона

Усик был на волосок от смерти

Будущий украинский чемпион родился в Крыму в 1987 году, потом у семьи были финансовые проблемы и они вынуждены были переехать в Черниговскую область, в Рыботин. Там Саша заболел туберкулезом. Ему было 5 лет. Врачи давали ему очень мало шансов на жизнь.

Кстати, в детстве Усик был очень хилым и болезненным ребенком.

Усик с мамой в детстве (фото: instagram.com/usykaa)

Усик отлично учился в школе

В школе Саша учился хорошо. И хотя мама очень хотела, чтобы сын изучал английский язык Александр выбрал бокс, а отец его в этом очень поддержал.

В 2006 Усик получил первую бронзу (фото: instagram.com/usykaa)

Утрата отца

Усик очень тяжело переживал утрату отца, который его во всем поддерживал. Александр уже тогда пришел к религии и после смерти отца вновь исповедался.

"Я не мог остановить слезы. Просто весь вытекал", - говорил о смерти папы Усик.

Спустя годы боксер признался, что отец снился ему еще очень долго перед каждым поединком.

На него жаловались соседи

Спустя годы Саша рассказал, что в детстве был хулиганом и воровал у бабушек семечки. Также его называли "маленьким бандитом".

"В детстве я был маленьким и дерзким паразитом, который бегал по подворотням, кидался банками и издевался над такими же хулиганами, каким был сам. Я воровал у бабушек семечки. На меня жаловались все соседи" – сказал Усик.

В детстве боксер не верил в Бога и смеялся над ним

"Как-то раз во дворе мы с мальчишками разожгли костер и прыгали через него. Один мальчик перед тем как прыгать, всегда крестился. Я смеялся над ним. "Ну, где твой бог, покажи-ка мне его!" – требовал я. "Не веришь, значит? – посмотрел на меня тот мальчишка. – Тогда подними голову вверх, скажи, что не веришь в бога и прыгни через костер". Я устроил из этого целый спектакль. А потом разбежался и… упал в костер", – вспоминал в одном из интервью Александр.

Жена Усика

Будущую супругу Катерину боксер увидел еще в школе. Ребята учились в параллельных классах. А вот вступили в брак Саша и Катя 25 сентября 2009 года. Они воспитывают троих детей. С женой Катей Усик в браке с 2009 года (фото: instagram.com/usykaa)