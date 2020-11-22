Усик рассказал, с кем разговаривает на украинском языке

Александр Усик рассказал, что разговаривает на украинском языке вместе со своими друзьями, когда приезжает во Львов. Таким образом он практикует язык. Кроме того, он также общается на украинском со своей мамой и дочерью.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе подчеркнул, что с женой очень любит путешествовать по западной Украине, где его всегда встречают с любовью. При этом с людьми он разговаривает на русском языке. Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Usyk17.

"Мы - русскоговорящая семья, но у меня мама говорит на украинском, еще несколько родственников. С мамой я разговариваю на украинском языке. Дочка просит, чтобы я с ней говорил на украинском. Сын Кирилл еще во втором классе, ему сложновато. А вот Миша в садике полностью по-украински разговаривает", - заявил спортсмен.

Александр Усик рассказал о детях и с кем разговаривает на украинском языке (видео: YouTube)

Он также рассказал, чем занимаются его дети. Так 6-летний Миша ходит на теннис, 8-летний Кирилл занимается футболом, а 11-летняя Елизавета ходит на танцы. Александр старается посещать тренировки и выступления своих детей.

Дома Усик бывает устраивает с детьми 15-минутную "взрывную атаку", когда Миша и Кирилл пытаются его побороть, а он притворяется, что это у них получается.

Напомним, стало известно, что происходило за кулисами боя Усика против Чисоры.

Ранее Усик рассказал о состоянии Ломаченко после потери трех титулов в бое с Лопесом.