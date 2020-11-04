Стало известно, что происходило за кулисами боя Усика против Чисоры

Александр Усик против Дерека Чисоры (коллаж: РБК-Украина)

В сети появились интересные кадры с прошедшего поединка

Александр Усик провел успешный поединок с британцем Дереком Чисорой. Украинский боксер выиграл по очкам в бою, который прошел все 12 раундов. Сейчас в сети появилось видео, на котором видно, что происходило за кулисами боя.

На кадрах можно увидеть, как украинский боксер настраивается на поединок, как на происходящее в ринге реагировали его бывший соперник Тони Беллью и будущий Энтони Джошуа. Данное видео Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

В конце ролика также видно, как украинец общается с британцем после боя.

Александр Усик против Дерека Чисоры – что было за кулисами боя (видео: instagram.com/usykaa)

Стоит отметить, что 33-летний Усик победил Чисору единогласным решением судей. Для нашего соотечественника это был 18-й поединок на профессиональном ринге. В активе Усика 18 побед, две из которых он одержал в супертяжелом дивизионе.

Чисора провел намного больше таких боев - 42. 36-летний британец одержал 32 победы и потерпел 10 поражений.

Напомним, сразу после поединка с Чисорой украинский супертяж вызвал на бой чемпиона мира в четырех самых престижных организациях (WBA Super, WBO, IBF и IBO) Энтони Джошуа.

Ранее мы писали о том, что Александр Усик рассказал о состоянии Василия Ломаченко после потери трех титулов, WBC Franchise, WBA Super и WBO, в бое с Теофимо Лопесом.