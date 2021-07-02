Усик пригрозил англичанам перед матчем с Украиной и озвучил свой прогноз

Известнейший украинский боксер Александр Усик озвучил прогноз перед матчем Украина - Англия на предстоящем матче Евро 2020. По его словам, команда сине-желтых "сделает" англичан.
Об этом он заявил на видео со своей страницы Instagram.
"Извини, Англия, Украина обыграет тебя. Украина – чемпион", - сказал Усик.
Кстати, отметим, что Александр Усик собственноручно не раз одерживал победу над англичанами. Ранее экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе побеждал двух местных бойцов – Тони Беллью и Дерека Чисоры.
Некоторые фанаты отметили, что победа любит тишину и не нужно преждевременных громких заявлений.
Напомним, что украинская сборная после победы над шведами вышла в четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. 3 июля в Риме "сине-желтые" сыграют с командой Англии.
Как мы ранее писали, футболисты сборной начали говорить на украинском после "языкового скандала".