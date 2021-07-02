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Усик пригрозил англичанам перед матчем с Украиной и озвучил свой прогноз

Автор: Людмила Жукова

Известнейший украинский боксер Александр Усик озвучил прогноз перед матчем Украина - Англия на предстоящем матче Евро 2020. По его словам, команда сине-желтых "сделает" англичан.

Об этом он заявил на видео со своей страницы Instagram.

"Извини, Англия, Украина обыграет тебя. Украина – чемпион", - сказал Усик.

Кстати, отметим, что Александр Усик собственноручно не раз одерживал победу над англичанами. Ранее экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе побеждал двух местных бойцов – Тони Беллью и Дерека Чисоры.

Некоторые фанаты отметили, что победа любит тишину и не нужно преждевременных громких заявлений.

  • Ну зачем такие громкие слова. Победа любит тишину.
  • А что все думаю про футбол, может Александр про свой бой говорит?
  • С юмором, Александр Александрович, подходит к предстоящей игре.
  • В субботу все посмотрим!

Напомним, что украинская сборная после победы над шведами вышла в четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. 3 июля в Риме "сине-желтые" сыграют с командой Англии.

Как мы ранее писали, футболисты сборной начали говорить на украинском после "языкового скандала".

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Александр Усик