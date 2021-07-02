Усик пригрозил англичанам перед матчем с Украиной и озвучил свой прогноз

"Извини, Англия, Украина обыграет тебя. Украина – чемпион", - сказал Усик.

Кстати, отметим, что Александр Усик собственноручно не раз одерживал победу над англичанами. Ранее экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе побеждал двух местных бойцов – Тони Беллью и Дерека Чисоры.

Некоторые фанаты отметили, что победа любит тишину и не нужно преждевременных громких заявлений.

Ну зачем такие громкие слова. Победа любит тишину.

А что все думаю про футбол, может Александр про свой бой говорит?

С юмором, Александр Александрович, подходит к предстоящей игре.

В субботу все посмотрим!

Напомним, что украинская сборная после победы над шведами вышла в четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. 3 июля в Риме "сине-желтые" сыграют с командой Англии.