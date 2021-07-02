Усик пригрозив англійцям перед матчем з Україною і озвучив свій прогноз

"Вибач, Англія, Україна обіграє тебе. Україна-чемпіон", - сказав Усик.

До речі, відзначимо, що Олександр Усик власноруч не раз здобував перемогу над англійцями. Раніше екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі перемагав двох місцевих бійців - Тоні Беллью і Дерека Чісори.

Деякі фанати відзначили, що перемога любить тишу і не потрібно передчасних гучних заяв.

Ну навіщо такі гучні слова. Перемога любить тишу.

А що все думаю про футбол, може Олександр про свій бій говорить?

З гумором, Олександр Олександрович, підходить до майбутньої гри.

У суботу все подивимося!

Нагадаємо, що українська збірна після перемоги над шведами вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу. 3 липня в Римі "синьо-жовті" зіграють з командою Англії.