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Усик попал в курьезную ситуацию во время рыбалки: "история спасения"

Автор: Роман Мирончук

Александр Усик провел время с семьей и друзьями на рыбалке. При этом известный украинский боксер попал в курьезную ситуацию. Он зацепил спиннингом телефон "оператора" и ему пришлось за ним нырять в воду.

Видео с отдыха спортсмен опубликовал на странице "lomus_official" в Instagram.

"История спасения одного телефона. Смотреть до конца...", - говорится в подписи к ролику.

Усик тянул из водоема зеркального карпа. В это время его снимали на смартфон. Когда рыба была уже совсем близко, то Александр зацепил телефон, на который его снимали, и тот упал в воду.

Боксер не растерялся и сразу же прыгнул в воду. Когда он достал телефон, то тот все еще продолжал снимать.

"А вы знаете, что оно работает? Просто снимает", - говорит Усик и снимает всех из воды.

Пользователи сети прокомментировали данное видео.

  • Класс, только что с карпом непонятно;
  • Саня поздоровел!!! Я рад видеть в хорошей форме тебя!!!
  • Вот это да, вторая жизнь смартфона;
  • Тест пройден успешно;
  • Красавчик;
  • Значит хороший телефон, надо брать;
  • Это шедевр!!!
  • Сезон купания открыт;
  • Это хит;
  • А Катя продолжает есть яблоко;
  • Снимай почаще видео.

Напомним, журналисты назвали цену виллы Усика в квартале с разноцветными домиками.

Мы также писали о том, что Усик провел бой с Ломаченко без ринга и перчаток.

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Новости Украины Александр Усик