Усик попал в курьезную ситуацию во время рыбалки: "история спасения"

"История спасения одного телефона. Смотреть до конца...", - говорится в подписи к ролику.

Усик тянул из водоема зеркального карпа. В это время его снимали на смартфон. Когда рыба была уже совсем близко, то Александр зацепил телефон, на который его снимали, и тот упал в воду.

Боксер не растерялся и сразу же прыгнул в воду. Когда он достал телефон, то тот все еще продолжал снимать.

"А вы знаете, что оно работает? Просто снимает", - говорит Усик и снимает всех из воды.

Пользователи сети прокомментировали данное видео.