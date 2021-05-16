Усик потрапив у курйозну ситуацію під час рибалки: "історія порятунку"

"Історія порятунку одного телефону. Дивитися до кінця...",- йдеться у підписі до ролика.

Усик тягнув з водойми дзеркального коропа. В цей час його знімали на смартфон. Коли риба була вже зовсім близько, то Олександр зачепив телефон, на який його знімали, і той впав у воду.

Боксер не розгубився і відразу ж стрибнув у воду. Коли він дістав телефон, то той все ще продовжував знімати.

"А ви знаєте, що воно працює? Просто знімає", - каже Усик і знімає всіх з води.

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