Усик грозно обратился к промоутеру Джошуа: "хочу больше денег"

Александр Усик потребовал денег от промоутера британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирна. Украинский спортсмен надеется, что уже летом ему удастся выйти на ринг с чемпионом.
Промоутер Усика Александр Красюк в Instagram сториз выложил совместное видео с боксером.
В ролике украинец грозно обращается к Хирну и говорит, что ему нужно больше денег.
"Привет, Эдди! Я хочу денег. Больше денег", - сказал Усик.
Отметим, что бой Джошуа с Фьюри, который хотели провести 14 августа в Саудовской Аравии, скорей всего не состоится из-за того, что американец Деонтей Уайлдер третий раз хочет встретиться с Фьюри и вернуть чемпионский пояс WBC, который он проиграл в феврале 2020 года.
Интересно, что промоутер Усика в соцсети также обратился к Хирну и Джошуа с призывом провести бой. Он опубликовал фото.
Скриншот с Instagram
"Джентльмены, давайте наконец это осуществим", - написал Красюк, отметив на фото Эдди Хирна, Дошуа и Усика.
Напомним, Александр Усик попал в курьезную ситуацию во время рыбалки. Он зацепил спиннингом телефон "оператора" и ему пришлось в кроссовках и штанах нырять в воду.
Мы также писали о том, что журналисты нашли просторный дом Усика, который находится в живописном городе в 40 км от Киева.