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Усик грозно обратился к промоутеру Джошуа: "хочу больше денег"

Автор: Роман Мирончук

Александр Усик потребовал денег от промоутера британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирна. Украинский спортсмен надеется, что уже летом ему удастся выйти на ринг с чемпионом.

Промоутер Усика Александр Красюк в Instagram сториз выложил совместное видео с боксером.

В ролике украинец грозно обращается к Хирну и говорит, что ему нужно больше денег.

"Привет, Эдди! Я хочу денег. Больше денег", - сказал Усик.

Отметим, что бой Джошуа с Фьюри, который хотели провести 14 августа в Саудовской Аравии, скорей всего не состоится из-за того, что американец Деонтей Уайлдер третий раз хочет встретиться с Фьюри и вернуть чемпионский пояс WBC, который он проиграл в феврале 2020 года.

Интересно, что промоутер Усика в соцсети также обратился к Хирну и Джошуа с призывом провести бой. Он опубликовал фото.

Скриншот с Instagram

"Джентльмены, давайте наконец это осуществим", - написал Красюк, отметив на фото Эдди Хирна, Дошуа и Усика.

Напомним, Александр Усик попал в курьезную ситуацию во время рыбалки. Он зацепил спиннингом телефон "оператора" и ему пришлось в кроссовках и штанах нырять в воду.

Мы также писали о том, что журналисты нашли просторный дом Усика, который находится в живописном городе в 40 км от Киева.

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