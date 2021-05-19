RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Усик грізно звернувся до промоутера Джошуа: "хочу більше грошей"

Автор: Роман Мирончук

Олександр Усик зажадав грошей від промоутера британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірна. Український спортсмен сподівається, що вже влітку йому вдасться вийти на ринг з чемпіоном.

Промоутер Усика Олександр Красюк в Instagram сторіз виклав спільне відео з боксером.

У ролику українець грізно звертається до Хірна і каже, що йому потрібно більше грошей.

"Привіт, Едді! Я хочу грошей. Більше грошей", - сказав Усик.

Зазначимо, що бій Джошуа з Ф'юрі, який хотіли провести 14 серпня в Саудівській Аравії, скоріше за все не відбудеться через те, що американець Деонтей Вайлдер втретє хоче зустрітися з Ф'юрі і повернути чемпіонський пояс WBC, який він програв у лютому 2020 року.

Цікаво, що промоутер Усика в соцмережі також звернувся до Хірна і Джошуа із закликом провести бій. Він опублікував фото.

Скріншот з Instagram

"Джентльмени, давайте нарешті це здійснимо", - написав Красюк, зазначивши на фото Едді Хірна, Джошуа та Усика.

Нагадаємо, Олександр Усик потрапив в курйозну ситуацію під час риболовлі. Він зачепив спінінгом телефон "оператора" і йому довелося в кросівках і штанах пірнати у воду.

Ми також писали про те, що журналісти знайшли просторий будинок Усика, який знаходиться в мальовничому місті в 40 км від Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр УсикБокс