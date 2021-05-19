Усик грозно обратился к промоутеру Джошуа: "хочу больше денег"

Александр Усик потребовал денег от промоутера британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирна. Украинский спортсмен надеется, что уже летом ему удастся выйти на ринг с чемпионом.

В ролике украинец грозно обращается к Хирну и говорит, что ему нужно больше денег.

"Привет, Эдди! Я хочу денег. Больше денег", - сказал Усик.

Отметим, что бой Джошуа с Фьюри, который хотели провести 14 августа в Саудовской Аравии, скорей всего не состоится из-за того, что американец Деонтей Уайлдер третий раз хочет встретиться с Фьюри и вернуть чемпионский пояс WBC, который он проиграл в феврале 2020 года.

Интересно, что промоутер Усика в соцсети также обратился к Хирну и Джошуа с призывом провести бой. Он опубликовал фото.

Скриншот с Instagram

"Джентльмены, давайте наконец это осуществим", - написал Красюк, отметив на фото Эдди Хирна, Дошуа и Усика.