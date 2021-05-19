ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Усик грозно обратился к промоутеру Джошуа: "хочу больше денег"

Новина українською →
Среда 19 мая 2021 22:14
Усик грозно обратился к промоутеру Джошуа: "хочу больше денег" Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)
Автор: Роман Мирончук

Александр Усик потребовал денег от промоутера британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирна. Украинский спортсмен надеется, что уже летом ему удастся выйти на ринг с чемпионом.

Промоутер Усика Александр Красюк в Instagram сториз выложил совместное видео с боксером.

В ролике украинец грозно обращается к Хирну и говорит, что ему нужно больше денег.

"Привет, Эдди! Я хочу денег. Больше денег", - сказал Усик.

Отметим, что бой Джошуа с Фьюри, который хотели провести 14 августа в Саудовской Аравии, скорей всего не состоится из-за того, что американец Деонтей Уайлдер третий раз хочет встретиться с Фьюри и вернуть чемпионский пояс WBC, который он проиграл в феврале 2020 года.

Интересно, что промоутер Усика в соцсети также обратился к Хирну и Джошуа с призывом провести бой. Он опубликовал фото.

Усик грозно обратился к промоутеру Джошуа: &quot;хочу больше денег&quot;

Скриншот с Instagram

"Джентльмены, давайте наконец это осуществим", - написал Красюк, отметив на фото Эдди Хирна, Дошуа и Усика.

Напомним, Александр Усик попал в курьезную ситуацию во время рыбалки. Он зацепил спиннингом телефон "оператора" и ему пришлось в кроссовках и штанах нырять в воду.

Мы также писали о том, что журналисты нашли просторный дом Усика, который находится в живописном городе в 40 км от Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Александр Усик Бокс
LITE
Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины