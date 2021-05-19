Усик грізно звернувся до промоутера Джошуа: "хочу більше грошей"

Олександр Усик зажадав грошей від промоутера британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірна. Український спортсмен сподівається, що вже влітку йому вдасться вийти на ринг з чемпіоном.

У ролику українець грізно звертається до Хірна і каже, що йому потрібно більше грошей.

"Привіт, Едді! Я хочу грошей. Більше грошей", - сказав Усик.

Зазначимо, що бій Джошуа з Ф'юрі, який хотіли провести 14 серпня в Саудівській Аравії, скоріше за все не відбудеться через те, що американець Деонтей Вайлдер втретє хоче зустрітися з Ф'юрі і повернути чемпіонський пояс WBC, який він програв у лютому 2020 року.

Цікаво, що промоутер Усика в соцмережі також звернувся до Хірна і Джошуа із закликом провести бій. Він опублікував фото.

Скріншот з Instagram

"Джентльмени, давайте нарешті це здійснимо", - написав Красюк, зазначивши на фото Едді Хірна, Джошуа та Усика.