Усик, АВОВА и как умер Сквидвард: что больше всего гуглили украинцы в 2021 году

Среди всех поисковых запросов в этом году в Google Украина самым популярным стал "Евро 2020", в то время как "Евровидение 2021" не вошло даже в пятерку рейтинга. В тройку лидеров также попал нашумевший сериал "Игра в кальмара" от Netflix и реалити "Холостяк 2021".

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о чемпионе мира по боксу Александре Усике и российском оппозиционере Алексее Навальном.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

О тех, кто скончался в 2021 году, больше всего у Гугла спрашивали о британском принце Филиппе, российском и французском актерах Владимире Меньшове и Жане-Поле Бельмондо.

По вопросам покупок украинцы в Google чаще всего интересовались кнопочной антистрессовой игрой "Поп-ит", железнодорожными билетами и смартфоном iPhone 13. Также людей очень занимал вопрос приобретения пропуска на транспорт в Киеве, COVID-сертификат, биткоины и витамины D.

Поп-ит (фото: wikipedia.org)

Чаще всего в 2021 году украинские пользователи Гугла пытались выяснить, как же умер Сквидвард, как выйти замуж, сменить поставщика газа, а также каким образом получить сертификат о вакцинации от COVID-19, тысячу гривен за прививку, компактно сложить чемодан, зарегистрироваться и обновить приложение "Дия".

Кроме того, в Украине у Google больше всего расспрашивали, что такое АВОВА, симпл димпл и клабхаус.

АВОВА - популярный мем

В категории "Фильмы" в 2021 году по запросам украинцев первое место занял новый блокбастер из вселенной Marvel "Веном 2", а вот новая экранизация эпопеи Фрэнка Герберта "Дюна" от режиссера Дени Вильнева и фантастический детективный триллер от тайваньского режиссера Чэн Вэйхао "Душа" - замыкают топ-10.

Вот как выглядит весь список самых популярных запросов 2021 года в Google в Украине (на языке оригинала):

Самые популярные запросы:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Персона:

Александр Усик Алексей Навальный МакSим Сергій Стерненко Адель Асанти Алек Болдуин Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрей Ярмоленко

Утраты:

Принц Филипп Владимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорий Чапкис Антон Поляков Александр Шаляпин Андрей Мягков Саид Губденский Петр Мамонов Валерий Гаркалин

Сериал:

Игра в кальмара Джинни и Джорджия Жуки 2 сезон Постучись в мою дверь Отпуск Атака титанов Трудные подростки 3 сезон Бриджертоны Милиционер с Рублевки Папик 2 сезон

Покупка:

Поп-ит Билет на поезд iPhone 13 Симпл-димпл Пропуск на транспорт в Киеве Санки Сертификат о вакцинации PlayStation 5 Биткоин Витамин D

Вопрос: "Як?/Как?"

Как умер Сквидвард? Як вийти заміж? Як змінити постачальника газу? Как сыграла Украина? Як отримати сертифікат про вакцинацію? Как компактно собрать чемодан? Как получить 1000 грн за вакцинацию? Як оновити Дію? Як зареєструватися в Дія? Как похудеть за неделю?

Фильм:

Веном 2 Отряд самоубийц 2 Круэлла Гнев человеческий Красное уведомление Лига справедливости Зака Снайдера После 3 Босс молокосос 2 Дюна Душа

ТВ-шоу:

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"