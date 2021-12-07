Усик, АВОВА и как умер Сквидвард: что больше всего гуглили украинцы в 2021 году

Популярнейший интернет-поисковик Google подводит итоги 2021 года по самым рейтинговым запросам украинских пользователей.
Анализ показал, какие персоны, житейские бытовые вопросы, события в спортивной и культурной сферах, развлекательном контенте больше всего интересовали отечественных юзеров Гугла в уходящем году.
О топ-запросах 2021 украинских пользователей Google - читайте в материале ниже.
Среди всех поисковых запросов в этом году в Google Украина самым популярным стал "Евро 2020", в то время как "Евровидение 2021" не вошло даже в пятерку рейтинга. В тройку лидеров также попал нашумевший сериал "Игра в кальмара" от Netflix и реалити "Холостяк 2021".
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о чемпионе мира по боксу Александре Усике и российском оппозиционере Алексее Навальном.
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
О тех, кто скончался в 2021 году, больше всего у Гугла спрашивали о британском принце Филиппе, российском и французском актерах Владимире Меньшове и Жане-Поле Бельмондо.
По вопросам покупок украинцы в Google чаще всего интересовались кнопочной антистрессовой игрой "Поп-ит", железнодорожными билетами и смартфоном iPhone 13. Также людей очень занимал вопрос приобретения пропуска на транспорт в Киеве, COVID-сертификат, биткоины и витамины D.
Поп-ит (фото: wikipedia.org)
Чаще всего в 2021 году украинские пользователи Гугла пытались выяснить, как же умер Сквидвард, как выйти замуж, сменить поставщика газа, а также каким образом получить сертификат о вакцинации от COVID-19, тысячу гривен за прививку, компактно сложить чемодан, зарегистрироваться и обновить приложение "Дия".
Кроме того, в Украине у Google больше всего расспрашивали, что такое АВОВА, симпл димпл и клабхаус.
АВОВА - популярный мем
В категории "Фильмы" в 2021 году по запросам украинцев первое место занял новый блокбастер из вселенной Marvel "Веном 2", а вот новая экранизация эпопеи Фрэнка Герберта "Дюна" от режиссера Дени Вильнева и фантастический детективный триллер от тайваньского режиссера Чэн Вэйхао "Душа" - замыкают топ-10.
Вот как выглядит весь список самых популярных запросов 2021 года в Google в Украине (на языке оригинала):
Ранее мы рассказывали, что больше всего смотрели украинцы на YouTube в 2021 году.