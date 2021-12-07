Усик, АВОВА і як помер Сквідвард: що найбільше гуглили українці в 2021 році

Найпопулярніший інтернет-пошуковик Google підбиває підсумки 2021 року за найбільш рейтинговими запитами українських користувачів.
Аналіз показав, які персони, життєві побутові питання, події в спортивній і культурній сферах, розважальному контенті найбільше цікавили вітчизняних користувачів Гугла в році, що минає.
Про топ-запити 2021 українських користувачів Google - читайте в матеріалі нижче.
Серед усіх пошукових запитів цього року в Google Україна найпопулярнішим став "Євро 2020", в той час, як "Євробачення 2021" не увійшло навіть до п'ятірки рейтингу. До трійки лідерів також потрапив гучний серіал "Гра в кальмара" від Netflix і реаліті "Холостяк 2021".
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про чемпіона світу з боксу Олександра Усика і російського опозиціонера Олексія Навального.
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Про тих, хто помер у 2021 році, найбільше у Гугла запитували про британського принца Філіпа, російського і французького акторів Володимира Меньшова і Жана-Поля Бельмондо.
Щодо покупок українці в Google найчастіше цікавилися кнопковою антистресовою грою "Поп-іт", залізничними квитками і смартфоном iPhone 13. Також людей дуже переймало питання придбання перепустки на транспорт у Києві, а також отримання сертифікату, біткоіни та вітаміни D.
Поп-іт (фото: wikipedia.org)
Найчастіше в 2021 році українські користувачі Гугла намагалися з'ясувати, як же помер Сквідвард, як вийти заміж, змінити постачальника газу, а також яким чином отримати сертифікат про вакцинацію від COVID-19, тисячу гривень за щеплення, компактно скласти валізу, зареєструватися та оновити додаток "Дія".
Крім того, в Україні у Google найбільше розпитували, що таке АВОВА, симпл димпл і клабхаус.
АВОВА - популярний мем
У категорії "Фільми" в 2021 році за запитами українців перше місце посів новий блокбастер з всесвіту Marvel "Веном 2", а ось нова екранізація епопеї Френка Герберта "Дюна" від режисера Дені Вільньова і фантастичний детективний трилер від тайванського режисера Чен Вейхао "Душа" - замикають топ-10.
Ось як виглядає весь список найпопулярніших запитів 2021 року в Google в Україні (мовою оригіналу):
Раніше ми розповідали, що найбільше дивилися українці на YouTube у 2021 році.