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Почти все - русское: что смотрели украинцы на YouTube в 2021 году

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 13:47
Почти все - русское: что смотрели украинцы на YouTube в 2021 году Что смотрели украинцы в 2021 году (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В 2021 году украинцы смотрели преимущественно российский контент на YouTube. А больше всего жителей нашей страны интересовало то, как выглядит дворец Путина…

Об этом свидетельствуют данные рейтинга самых популярных видео года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в нашей стране.

Топ самых популярных YouTube-видео в Украине

Среди авторских видео 2021 года украинские пользователи больше всего смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.

Лидером по количеству просмотров стало расследование Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Полностью первая десятка выглядит так:
1. " Дворец для Путина. История самой большой взятки"
2. Антон Лапенко и Александр Гудков в ЧБД
3. Интервью Ивангая Юрию Дудю
4. 1 серия 2 сезона сериала "Папик"
5. "ВЛАД А4 стал призраком на 24 часа"
6. 1 выпуск шоу Холостяк 11
7. MORGENSHTERN в гостях у Гордона
8. Все серии сериала "Зона комфорта"
9. Клип на песню "Ты не мог! Ма я смог!" в стиле Майнкрафт от Евген Бро
10. 1 выпуск 1 сезона шоу "Маска".

"Дворец для Путина. История самой большой взятки"

Самые популярные клипы в Украине 2021 года

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA.

Также среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".


1. LOBODA - "Родной"
2. Султан Лагучев- "Горький вкус"
3. Minelli - "Rampampam"
4. MORGENSHTERN - "Дуло" (Prod. Slava Marlow)
5. NK - "Красное вино"
6. Тина Кароль - "Скандал"
7. Max Barskih & Zivert - "Bestseller"
8. Artik & Asti - "Истеричка"
9. Супер Жорик - " Чао! Чао!"
10. Wellboy - "Гуси"

Слушайте, как звучит новая украинская увертюра она будет воодушевлять людей.

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