Почти все - русское: что смотрели украинцы на YouTube в 2021 году

В 2021 году украинцы смотрели преимущественно российский контент на YouTube. А больше всего жителей нашей страны интересовало то, как выглядит дворец Путина…

Об этом свидетельствуют данные рейтинга самых популярных видео года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в нашей стране.

Топ самых популярных YouTube-видео в Украине

Среди авторских видео 2021 года украинские пользователи больше всего смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.

Лидером по количеству просмотров стало расследование Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Полностью первая десятка выглядит так:

1. " Дворец для Путина. История самой большой взятки"

2. Антон Лапенко и Александр Гудков в ЧБД

3. Интервью Ивангая Юрию Дудю

4. 1 серия 2 сезона сериала "Папик"

5. "ВЛАД А4 стал призраком на 24 часа"

6. 1 выпуск шоу Холостяк 11

7. MORGENSHTERN в гостях у Гордона

8. Все серии сериала "Зона комфорта"

9. Клип на песню "Ты не мог! Ма я смог!" в стиле Майнкрафт от Евген Бро

10. 1 выпуск 1 сезона шоу "Маска".

"Дворец для Путина. История самой большой взятки"

Самые популярные клипы в Украине 2021 года

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA.

Также среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".



1. LOBODA - "Родной"

2. Султан Лагучев- "Горький вкус"

3. Minelli - "Rampampam"

4. MORGENSHTERN - "Дуло" (Prod. Slava Marlow)

5. NK - "Красное вино"

6. Тина Кароль - "Скандал"

7. Max Barskih & Zivert - "Bestseller"

8. Artik & Asti - "Истеричка"

9. Супер Жорик - " Чао! Чао!"

10. Wellboy - "Гуси"