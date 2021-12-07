Усик, АВОВА и как умер Сквидвард: что больше всего гуглили украинцы в 2021 году
Популярнейший интернет-поисковик Google подводит итоги 2021 года по самым рейтинговым запросам украинских пользователей.
Анализ показал, какие персоны, житейские бытовые вопросы, события в спортивной и культурной сферах, развлекательном контенте больше всего интересовали отечественных юзеров Гугла в уходящем году.
О топ-запросах 2021 украинских пользователей Google - читайте в материале ниже.
Среди всех поисковых запросов в этом году в Google Украина самым популярным стал "Евро 2020", в то время как "Евровидение 2021" не вошло даже в пятерку рейтинга. В тройку лидеров также попал нашумевший сериал "Игра в кальмара" от Netflix и реалити "Холостяк 2021".
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о чемпионе мира по боксу Александре Усике и российском оппозиционере Алексее Навальном.
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
О тех, кто скончался в 2021 году, больше всего у Гугла спрашивали о британском принце Филиппе, российском и французском актерах Владимире Меньшове и Жане-Поле Бельмондо.
По вопросам покупок украинцы в Google чаще всего интересовались кнопочной антистрессовой игрой "Поп-ит", железнодорожными билетами и смартфоном iPhone 13. Также людей очень занимал вопрос приобретения пропуска на транспорт в Киеве, COVID-сертификат, биткоины и витамины D.
Поп-ит (фото: wikipedia.org)
Чаще всего в 2021 году украинские пользователи Гугла пытались выяснить, как же умер Сквидвард, как выйти замуж, сменить поставщика газа, а также каким образом получить сертификат о вакцинации от COVID-19, тысячу гривен за прививку, компактно сложить чемодан, зарегистрироваться и обновить приложение "Дия".
Кроме того, в Украине у Google больше всего расспрашивали, что такое АВОВА, симпл димпл и клабхаус.
АВОВА - популярный мем
В категории "Фильмы" в 2021 году по запросам украинцев первое место занял новый блокбастер из вселенной Marvel "Веном 2", а вот новая экранизация эпопеи Фрэнка Герберта "Дюна" от режиссера Дени Вильнева и фантастический детективный триллер от тайваньского режиссера Чэн Вэйхао "Душа" - замыкают топ-10.
Вот как выглядит весь список самых популярных запросов 2021 года в Google в Украине (на языке оригинала):
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Персона:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдуин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Утраты:
- Принц Филипп
- Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
Сериал:
- Игра в кальмара
- Джинни и Джорджия
- Жуки 2 сезон
- Постучись в мою дверь
- Отпуск
- Атака титанов
- Трудные подростки 3 сезон
- Бриджертоны
- Милиционер с Рублевки
- Папик 2 сезон
Покупка:
- Поп-ит
- Билет на поезд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Пропуск на транспорт в Киеве
- Санки
- Сертификат о вакцинации
- PlayStation 5
- Биткоин
- Витамин D
Вопрос: "Як?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Фильм:
- Веном 2
- Отряд самоубийц 2
- Круэлла
- Гнев человеческий
- Красное уведомление
- Лига справедливости Зака Снайдера
- После 3
- Босс молокосос 2
- Дюна
- Душа
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Вопрос: "Що таке?/Что такое?"
- АВОВА
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Ранее мы рассказывали, что больше всего смотрели украинцы на YouTube в 2021 году.