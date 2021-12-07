Усик, АВОВА і як помер Сквідвард: що найбільше гуглили українці в 2021 році

Аналіз показав, які персони, життєві побутові питання, події в спортивній і культурній сферах, розважальному контенті найбільше цікавили вітчизняних користувачів Гугла в році, що минає.

Найпопулярніший інтернет-пошуковик Google підбиває підсумки 2021 року за найбільш рейтинговими запитами українських користувачів.

Про топ-запити 2021 українських користувачів Google - читайте в матеріалі нижче.

Серед усіх пошукових запитів цього року в Google Україна найпопулярнішим став "Євро 2020", в той час, як "Євробачення 2021" не увійшло навіть до п'ятірки рейтингу. До трійки лідерів також потрапив гучний серіал "Гра в кальмара" від Netflix і реаліті "Холостяк 2021".

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про чемпіона світу з боксу Олександра Усика і російського опозиціонера Олексія Навального.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Про тих, хто помер у 2021 році, найбільше у Гугла запитували про британського принца Філіпа, російського і французького акторів Володимира Меньшова і Жана-Поля Бельмондо.

Щодо покупок українці в Google найчастіше цікавилися кнопковою антистресовою грою "Поп-іт", залізничними квитками і смартфоном iPhone 13. Також людей дуже переймало питання придбання перепустки на транспорт у Києві, а також отримання сертифікату, біткоіни та вітаміни D.

Поп-іт (фото: wikipedia.org)

Найчастіше в 2021 році українські користувачі Гугла намагалися з'ясувати, як же помер Сквідвард, як вийти заміж, змінити постачальника газу, а також яким чином отримати сертифікат про вакцинацію від COVID-19, тисячу гривень за щеплення, компактно скласти валізу, зареєструватися та оновити додаток "Дія".

Крім того, в Україні у Google найбільше розпитували, що таке АВОВА, симпл димпл і клабхаус.

АВОВА - популярний мем

У категорії "Фільми" в 2021 році за запитами українців перше місце посів новий блокбастер з всесвіту Marvel "Веном 2", а ось нова екранізація епопеї Френка Герберта "Дюна" від режисера Дені Вільньова і фантастичний детективний трилер від тайванського режисера Чен Вейхао "Душа" - замикають топ-10.

Ось як виглядає весь список найпопулярніших запитів 2021 року в Google в Україні (мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Персона:

Олександр Усик Олексій Навальний МакSим Сергій Стерненко Адель Асанті Алек Болдвін Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрій Ярмоленко

Втрата:

Принц Філіп Володимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорій Чапкіс Антон Поляков Олександр Шаляпін Андрій М'ягков Саїд Губденський Петро Мамонов Валерій Гаркалін

Серіал:

Гра в кальмара Джинні й Джорджія Жуки 2 сезон Постукай в мої двері Відпустка Атака титанів Важкі підлітки 3 сезон Бріджертони Міліціонер з Рубльовки Папік 2 сезон

Покупка:

Поп-іт Квиток на поїзд iPhone 13 Симпл-димпл Перепуска на транспорт у Києві Санки Сертифікат про вакцинацію PlayStation 5 Біткоїн Вітамін D

Питання: "Як?/Как?"

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Фільм:

Веном 2 Загін самогубців 2 Круелла Гнів людський Червоне повідомлення Ліга справедливості Зака Снайдера Після 3 Бос молокосос 2 Дюна Душа

ТВ-шоу:

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Питання: "Що таке?/Что такое?"