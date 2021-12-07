Усик, АВОВА і як помер Сквідвард: що найбільше гуглили українці в 2021 році
Найпопулярніший інтернет-пошуковик Google підбиває підсумки 2021 року за найбільш рейтинговими запитами українських користувачів.
Аналіз показав, які персони, життєві побутові питання, події в спортивній і культурній сферах, розважальному контенті найбільше цікавили вітчизняних користувачів Гугла в році, що минає.
Про топ-запити 2021 українських користувачів Google - читайте в матеріалі нижче.
Серед усіх пошукових запитів цього року в Google Україна найпопулярнішим став "Євро 2020", в той час, як "Євробачення 2021" не увійшло навіть до п'ятірки рейтингу. До трійки лідерів також потрапив гучний серіал "Гра в кальмара" від Netflix і реаліті "Холостяк 2021".
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про чемпіона світу з боксу Олександра Усика і російського опозиціонера Олексія Навального.
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Про тих, хто помер у 2021 році, найбільше у Гугла запитували про британського принца Філіпа, російського і французького акторів Володимира Меньшова і Жана-Поля Бельмондо.
Щодо покупок українці в Google найчастіше цікавилися кнопковою антистресовою грою "Поп-іт", залізничними квитками і смартфоном iPhone 13. Також людей дуже переймало питання придбання перепустки на транспорт у Києві, а також отримання сертифікату, біткоіни та вітаміни D.
Поп-іт (фото: wikipedia.org)
Найчастіше в 2021 році українські користувачі Гугла намагалися з'ясувати, як же помер Сквідвард, як вийти заміж, змінити постачальника газу, а також яким чином отримати сертифікат про вакцинацію від COVID-19, тисячу гривень за щеплення, компактно скласти валізу, зареєструватися та оновити додаток "Дія".
Крім того, в Україні у Google найбільше розпитували, що таке АВОВА, симпл димпл і клабхаус.
АВОВА - популярний мем
У категорії "Фільми" в 2021 році за запитами українців перше місце посів новий блокбастер з всесвіту Marvel "Веном 2", а ось нова екранізація епопеї Френка Герберта "Дюна" від режисера Дені Вільньова і фантастичний детективний трилер від тайванського режисера Чен Вейхао "Душа" - замикають топ-10.
Ось як виглядає весь список найпопулярніших запитів 2021 року в Google в Україні (мовою оригіналу):
Найпопулярніші запити:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Персона:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
Втрата:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М'ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
Серіал:
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
Покупка:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепуска на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D
Питання: "Як?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Фільм:
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Питання: "Що таке?/Что такое?"
- АВОВА
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Раніше ми розповідали, що найбільше дивилися українці на YouTube у 2021 році.