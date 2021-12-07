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Усик, АВОВА і як помер Сквідвард: що найбільше гуглили українці в 2021 році

Новость на русском →
Вівторок 07 грудня 2021 19:11
Усик, АВОВА і як помер Сквідвард: що найбільше гуглили українці в 2021 році Колаж РБК-Україна: топ-запити українських користувачів Google в 2021 році
Автор: Володимир Костирін

Найпопулярніший інтернет-пошуковик Google підбиває підсумки 2021 року за найбільш рейтинговими запитами українських користувачів.

Аналіз показав, які персони, життєві побутові питання, події в спортивній і культурній сферах, розважальному контенті найбільше цікавили вітчизняних користувачів Гугла в році, що минає.

Про топ-запити 2021 українських користувачів Google - читайте в матеріалі нижче.

Серед усіх пошукових запитів цього року в Google Україна найпопулярнішим став "Євро 2020", в той час, як "Євробачення 2021" не увійшло навіть до п'ятірки рейтингу. До трійки лідерів також потрапив гучний серіал "Гра в кальмара" від Netflix і реаліті "Холостяк 2021".

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про чемпіона світу з боксу Олександра Усика і російського опозиціонера Олексія Навального.

Усик, АВОВА і як помер Сквідвард: що найбільше гуглили українці в 2021 році

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Про тих, хто помер у 2021 році, найбільше у Гугла запитували про британського принца Філіпа, російського і французького акторів Володимира Меньшова і Жана-Поля Бельмондо.

Щодо покупок українці в Google найчастіше цікавилися кнопковою антистресовою грою "Поп-іт", залізничними квитками і смартфоном iPhone 13. Також людей дуже переймало питання придбання перепустки на транспорт у Києві, а також отримання сертифікату, біткоіни та вітаміни D.

Усик, АВОВА і як помер Сквідвард: що найбільше гуглили українці в 2021 році

Поп-іт (фото: wikipedia.org)

Найчастіше в 2021 році українські користувачі Гугла намагалися з'ясувати, як же помер Сквідвард, як вийти заміж, змінити постачальника газу, а також яким чином отримати сертифікат про вакцинацію від COVID-19, тисячу гривень за щеплення, компактно скласти валізу, зареєструватися та оновити додаток "Дія".

Крім того, в Україні у Google найбільше розпитували, що таке АВОВА, симпл димпл і клабхаус.

Усик, АВОВА і як помер Сквідвард: що найбільше гуглили українці в 2021 році

АВОВА - популярний мем

У категорії "Фільми" в 2021 році за запитами українців перше місце посів новий блокбастер з всесвіту Marvel "Веном 2", а ось нова екранізація епопеї Френка Герберта "Дюна" від режисера Дені Вільньова і фантастичний детективний трилер від тайванського режисера Чен Вейхао "Душа" - замикають топ-10.

Ось як виглядає весь список найпопулярніших запитів 2021 року в Google в Україні (мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити:

  1. Евро 2020
  2. Игра в кальмара
  3. Холостяк 2021
  4. Классрум
  5. Украина Англия
  6. Усик Джошуа
  7. Евровидение 2021
  8. Украина Швеция
  9. Олимпиада 2021
  10. Вступ 2021

Персона:

  1. Олександр Усик
  2. Олексій Навальний
  3. МакSим
  4. Сергій Стерненко
  5. Адель Асанті
  6. Алек Болдвін
  7. Жан Беленюк
  8. Джо Байден
  9. Злата Огневич
  10. Андрій Ярмоленко

Втрата:

  1. Принц Філіп
  2. Володимир Меньшов
  3. Жан-Поль Бельмондо
  4. Григорій Чапкіс
  5. Антон Поляков
  6. Олександр Шаляпін
  7. Андрій М'ягков
  8. Саїд Губденський
  9. Петро Мамонов
  10. Валерій Гаркалін

Серіал:

  1. Гра в кальмара
  2. Джинні й Джорджія
  3. Жуки 2 сезон
  4. Постукай в мої двері
  5. Відпустка
  6. Атака титанів
  7. Важкі підлітки 3 сезон
  8. Бріджертони
  9. Міліціонер з Рубльовки
  10. Папік 2 сезон

Покупка:

  1. Поп-іт
  2. Квиток на поїзд
  3. iPhone 13
  4. Симпл-димпл
  5. Перепуска на транспорт у Києві
  6. Санки
  7. Сертифікат про вакцинацію
  8. PlayStation 5
  9. Біткоїн
  10. Вітамін D

Питання: "Як?/Как?"

  1. Как умер Сквидвард?
  2. Як вийти заміж?
  3. Як змінити постачальника газу?
  4. Как сыграла Украина?
  5. Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  6. Как компактно собрать чемодан?
  7. Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  8. Як оновити Дію?
  9. Як зареєструватися в Дія?
  10. Как похудеть за неделю?

Фільм:

  1. Веном 2
  2. Загін самогубців 2
  3. Круелла
  4. Гнів людський
  5. Червоне повідомлення
  6. Ліга справедливості Зака Снайдера
  7. Після 3
  8. Бос молокосос 2
  9. Дюна
  10. Душа

ТВ-шоу:

  1. Холостяк 2021
  2. Євробачення 2021
  3. Холостячка 2
  4. Пацанки 6 сезон
  5. Игра на ТНТ
  6. Оскар 2021
  7. Маска
  8. Супербабуся
  9. Звезды в Африке
  10. Танці з зірками

Питання: "Що таке?/Что такое?"

  1. АВОВА
  2. Симпл димпл
  3. Формалин
  4. Поп ит
  5. Локдаун
  6. Митинг
  7. Клабхаус
  8. Игра в кальмара
  9. Радужный поцелуй
  10. Фриланс

Раніше ми розповідали, що найбільше дивилися українці на YouTube у 2021 році.

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