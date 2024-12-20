В усіх центрах підтримки "ЯМаріуполь" по Україні діти отримують новорічні вітання від Фонду Ахметова

Зимові свята завжди асоціюються з приємними клопотами і подарунками, а під час війни позитивні емоції є особливо цінними. Фонд Ріната Ахметова передав новорічні вітання для дітей-переселенців від 1 до 16 років із Маріуполя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Отримати їх можна в усіх центрах підтримки "ЯМаріуполь" у 20 містах країни. А саме: у Києві, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Калуші, Кривому Розі, Кропивницькому, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Кам'янському, Кременчуці, Полтаві, Черкасах та Чернівцях.

Новорічна акція - частина масштабної програми "Рінат Ахметов - Дітям" - традиція, яка не переривається уже 24 роки. Команда Фонду організовує свята для дітей із інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу. В цьому році передноворічні заходи відбулися, зокрема, у центрах "ЯМаріуполь" у Дніпрі, Черкасах та Києві.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов - Дітям!" маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а ще можуть розвиватися та реалізувати свої мрії. На сьогодні вже понад 5 млн дітей отримали допомогу від Фонду Ріната Ахметова.