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В усіх центрах підтримки "ЯМаріуполь" по Україні діти отримують новорічні вітання від Фонду Ахметова

П'ятниця 20 грудня 2024 15:34
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В усіх центрах підтримки "ЯМаріуполь" по Україні діти отримують новорічні вітання від Фонду Ахметова Фото: в центрах підтримки "ЯМаріуполь" по Україні діти отримують новорічні вітання від Фонду Ахметова (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Зимові свята завжди асоціюються з приємними клопотами і подарунками, а під час війни позитивні емоції є особливо цінними. Фонд Ріната Ахметова передав новорічні вітання для дітей-переселенців від 1 до 16 років із Маріуполя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Отримати їх можна в усіх центрах підтримки "ЯМаріуполь" у 20 містах країни. А саме: у Києві, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Калуші, Кривому Розі, Кропивницькому, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Кам'янському, Кременчуці, Полтаві, Черкасах та Чернівцях.

Новорічна акція - частина масштабної програми "Рінат Ахметов - Дітям" - традиція, яка не переривається уже 24 роки. Команда Фонду організовує свята для дітей із інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу. В цьому році передноворічні заходи відбулися, зокрема, у центрах "ЯМаріуполь" у Дніпрі, Черкасах та Києві.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов - Дітям!" маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а ще можуть розвиватися та реалізувати свої мрії. На сьогодні вже понад 5 млн дітей отримали допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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Рінат Ахметов
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