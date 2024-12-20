Во всех центрах поддержки "ЯМариуполь" по Украине дети получают новогодние поздравления от Фонда Ахметова

Зимние праздники всегда ассоциируются с приятными хлопотами и подарками, а во время войны положительные эмоции особенно ценны. Фонд Рината Ахметова передал новогодние поздравления для детей-переселенцев от 1 до 16 лет из Мариуполя.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Получить их можно во всех центрах поддержки "ЯМариуполь" в 20 городах страны. А именно: в Киеве, Виннице, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Калуше, Кривом Роге, Кропивницком, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Каменском, Кременчуге, Полтаве, Черкассах и Черновцах.

Новогодняя акция - часть масштабной программы "Ринат Ахметов - Детям" - традиция, которая не прерывается уже 24 года. Команда Фонда организовывает праздники для детей из интернатных учреждений, детских домов семейного типа. В этом году предновогодние мероприятия состоялись, в частности, в центрах "ЯМариуполь" в Днепре, Черкассах и Киеве.

Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а еще могут развиваться и реализовать свои мечты. На сегодняшний день уже более 5 млн детей получили помощь от Фонда Рината Ахметова.