Усі звільнилися. Скандал з Шевченківською премією 2023 отримав логічний фінал

Члени комітету вказали, що намагалися відновити репутацію премії й для цього очищали її від радянського спадку та "наповнювали актуальними сучасними сенсами".

"Ми спрямовували наші зусилля на продовження і водночас оновлення традиції, згідно з якою Національна премія імені Тараса Шевченка займає особливе, центральне місце в національній культурній політиці", - йдеться у заяві.

Також вони вказали, що згодні з тим, що на тлі війни потрібно вводити нові номінації, але у нинішньому році нововведення застали зненацька і фактично відбувся ще один паралельний конкурс.

"Ми згодні з тим, що потрібно відзначати значущі твори, створені не тільки після 2014 року, але й після 24 лютого 2022 року, а також не проминати активну участь митців і діячів культури у наближенні Перемоги. Проте ми висловлюємо свою незгоду з тим, щоби вводити нові номінації, критерії чи будь-які інші зміни до існуючого на сьогодні Положення щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року в прискореному порядку. На сьогодні, коли вже визначені переможці, коли країна чекає Указ і оголошення імен справедливо та за всіма процедурами обраних лауреатів Премії 2023 року, такі зміни мають вигляд непродуманих і деструктивних. Це підриває прозорість та виваженість процедур, пункти Положення та вагу Премії як стабільної та авторитетної інституції з чітким алгоритмом роботи", - сказано в тексті заяви.

Крім того, цьогорічні лауреати були визначені ще 15 лютого 2023 року. І згідно з правил - вибір комітету мав би бути зафіксований у відповідному указі президента. Такий указ у минулі роки публікувався на сайті президента до 9 березня. Але цього року указу нема досі.

А стосовно введення особливої відзнаки для митецьких творів, створених після 24 лютого 2022 року, члени комітету повідомили, що поділяють цю ідею. Але вважають, що вона потребує ретельного продумування та планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висунення та відбору.

Крім того, члени комітету нагадали, що їх повноваження мали б закінчитися після вручення Шевченківської премії 2022 року. Але через воєнний стан вони погодилися на пропозицію подовжити свої повноваження до його завершення. Проте скандал та незгода з механізмом створення нових номінацій змусили комітет подати у відставку.

Підписали документ: Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Алла Мазур, Люба Морозова, Віктор Плоскіна, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич.

Голова комітету Юрій Макаров склав свої повноваження раніше, до нього доєдналася художниця Влада Ралко.

Прочитати заяву комітету Шевченківської премії повністю можна за цим посиланням.