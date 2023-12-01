Усі його знають з дитинства: як приготувати легендарний десерт "Бите скло"

Список інгредієнтів

Для приготування неймовірно смачного десерту знадобляться такі інгредієнти:

сметана - 500 г

желатин - 3 ч.л

цукор - 100 г

желе в пакетику, порошок - 3 шт.

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Можна взяти ківі, полуницю та апельсин та приготувати за інструкцією.

Також можна приготувати желе із соку.

Після цього розлийте желе у форми та залишіть застигати в холодильнику на кілька годин. Застигле желе дістаньте з форми та наріжте великими кубиками. Достатньо буде близько стаканчика желе кожного смаку.

Далі нарізані кубики покладіть у форми для подачі готового десерту. Желатин залийте 100 мілілітрами води та залишіть на 15 хвилин, щоб набухнув.

В окремій мисці сметану та цукор добре змішайте міксером, щоб цукор повністю розтанув. Продовжуйте збивати суміш міксером та поступово додайте желатин.

В кінці форми з кольоровим желе обережно залийте сметанною сумішшю та залиште в холодильнику на годину.

Десерт "Бите скло" (фото: shuba)