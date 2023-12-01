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Все его знают с детства: как приготовить легендарный десерт "Битое стекло"

Как приготовить десерт "Битое стекло" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все еще с детства знают легендарный десерт "Битое стекло". Приготовить его дома можно очень быстро, да еще за минимум времени.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Список ингредиентов

Для приготовления невероятно вкусного десерта понадобятся следующие ингредиенты:

  • сметана - 500 г
  • желатин - 3 ч.л
  • сахар - 100 г
  • желе в пакетике, порошок - 3 шт.

Легкий способ приготовления

Сначала нужно взять готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Можно взять киви, клубнику и апельсин и приготовить по инструкции.

Также можно приготовить желе из сока.

Затем разлейте желе в формы и оставьте застывать в холодильнике на несколько часов. Застывшее желе достаньте из формы и нарежьте большими кубиками. Достаточно будет около стаканчика желе любого вкуса.

Затем нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта. Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух.

В отдельной миске сметану и сахар смешайте хорошо миксером, чтобы сахар полностью растаял. Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин.

В конце формы с желе осторожно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час.

Десерт "Битое стекло" (фото: shuba)

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