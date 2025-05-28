Усі вірять, але це не так. 7 популярних міфів про антивіруси, про які пора забути

Усі ми чули безліч порад про антивіруси, але далеко не всі з них відповідають реальності. Деякі популярні переконання давно застаріли і можуть навіть зашкодити безпеці ваших даних.
Про 7 найпоширеніших міфів про антивіруси, які пора забути раз і назавжди, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Це давно не так. У Windows з версії 8 вбудований безкоштовний антивірус Microsoft Defender, який входить до складу системи безпеки Windows 10 і Windows 11. Defender працює у фоновому режимі й автоматично захищає ваш комп'ютер без додаткового налаштування.
Звісно, можна віддати перевагу сторонньому антивірусу з розширеними функціями та додатковими інструментами, але базовий захист уже вбудований і працює стабільно. Якщо ви встановите інший антивірус, Microsoft Defender автоматично вимкне свої фонові сканування, щоб не конфліктувати з новим ПЗ.
Шкідливе ПЗ існує на всіх платформах - включно з Linux і macOS. Наприклад, Linux іноді піддається атакам, які можуть загрожувати серверному софту, адже ця ОС популярна в дата-центрах. Нещодавній випадок із вразливістю в XZ Utils показав, що і Linux не застрахований від ризиків.
MacOS теж має власний вбудований захист - систему XProtect, а також сторонні антивірусні програми для Mac. Таким чином, жодна операційна система не застрахована від загроз.
Раніше так, антивіруси дійсно могли помітно знижувати продуктивність, особливо на старих комп'ютерах 90-х і початку 2000-х. Сьогодні ситуація змінилася. Сучасні антивірусні програми, включно з Microsoft Defender, працюють ефективно і практично непомітні для користувача.
Деякі операції, наприклад, запуск додатків, можуть зайняти на пару відсотків більше часу - але це ледь помітно. Фонове сканування відбувається не постійно, а в певні моменти, і якщо воно навантажить систему, це зазвичай трапляється в періоди бездіяльності.
Якщо ви займаєтеся, наприклад, компіляцією програм і створюєте велику кількість файлів в одній папці, можна виключити її з перевірки антивірусу - і це розв'яже проблему можливих уповільнень.
Сучасні антивіруси автоматично сканують файли у фоновому режимі - коли ви їх завантажуєте і відкриваєте. Повне сканування системи теж проходить за розкладом, зазвичай у моменти, коли ви не використовуєте комп'ютер.
Ручний запуск перевірки через кнопку "Сканувати" - не обов'язковий ритуал, а скоріше застаріла практика. Антивірус повідомить вас, якщо виявить проблему.
Антивірус - не панацея. Він є останньою лінією захисту, яка допомагає зупинити шкідливе ПЗ, якщо інші заходи безпеки не спрацювали. Але жоден антивірус не гарантує 100% захист. Він шукає відомі загрози і використовує евристичні методи для виявлення нових, але багато що може пройти повз.
Крім того, стандартний Microsoft Defender не захищає від фішингових листів і шкідливих сайтів - це є в дорожчих антивірусних пакетах. Важливо пам'ятати: скачування піратського софту, кряків і кейгенів істотно підвищує ризик зараження - антивіруси не завжди здатні повністю захистити в таких випадках.
Дехто вважає, що антивірус потрібен тільки недосвідченим користувачам, а якщо бути акуратним, можна обійтися без нього. Це хибна думка. Зловмисники використовують "нульові" вразливості в популярних додатках і браузерах, зараження може статися просто під час відвідування небезпечного сайту.
Антивірус - важливий інструмент, але одного його захисту недостатньо. Небезпеку становлять фішингові сайти, шахрайські листи та інші схеми, які діють на всіх пристроях - від ПК до смартфонів. Потрібно уважно перевіряти джерела, не вводити особисті дані на сумнівних сайтах і уникати завантаження підозрілих файлів.
Антивірус і браузери надають базовий захист від фішингу, але він не стовідсотковий.
Також критично важливий менеджер паролів - він допомагає використовувати унікальні та складні паролі для кожного акаунта. Запам'ятовувати десятки таких паролів практично неможливо, а менеджер забезпечує безпеку і зручність.
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