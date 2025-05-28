Усі вірять, але це не так. 7 популярних міфів про антивіруси, про які пора забути

На Windows обов'язково потрібно встановлювати антивірус

Це давно не так. У Windows з версії 8 вбудований безкоштовний антивірус Microsoft Defender, який входить до складу системи безпеки Windows 10 і Windows 11. Defender працює у фоновому режимі й автоматично захищає ваш комп'ютер без додаткового налаштування.

Звісно, можна віддати перевагу сторонньому антивірусу з розширеними функціями та додатковими інструментами, але базовий захист уже вбудований і працює стабільно. Якщо ви встановите інший антивірус, Microsoft Defender автоматично вимкне свої фонові сканування, щоб не конфліктувати з новим ПЗ.

Віруси небезпечні тільки для Windows

Шкідливе ПЗ існує на всіх платформах - включно з Linux і macOS. Наприклад, Linux іноді піддається атакам, які можуть загрожувати серверному софту, адже ця ОС популярна в дата-центрах. Нещодавній випадок із вразливістю в XZ Utils показав, що і Linux не застрахований від ризиків.

MacOS теж має власний вбудований захист - систему XProtect, а також сторонні антивірусні програми для Mac. Таким чином, жодна операційна система не застрахована від загроз.

Антивірус сильно гальмує роботу ПК

Раніше так, антивіруси дійсно могли помітно знижувати продуктивність, особливо на старих комп'ютерах 90-х і початку 2000-х. Сьогодні ситуація змінилася. Сучасні антивірусні програми, включно з Microsoft Defender, працюють ефективно і практично непомітні для користувача.

Деякі операції, наприклад, запуск додатків, можуть зайняти на пару відсотків більше часу - але це ледь помітно. Фонове сканування відбувається не постійно, а в певні моменти, і якщо воно навантажить систему, це зазвичай трапляється в періоди бездіяльності.

Якщо ви займаєтеся, наприклад, компіляцією програм і створюєте велику кількість файлів в одній папці, можна виключити її з перевірки антивірусу - і це розв'яже проблему можливих уповільнень.

Антивірус потрібно запускати вручну

Сучасні антивіруси автоматично сканують файли у фоновому режимі - коли ви їх завантажуєте і відкриваєте. Повне сканування системи теж проходить за розкладом, зазвичай у моменти, коли ви не використовуєте комп'ютер.

Ручний запуск перевірки через кнопку "Сканувати" - не обов'язковий ритуал, а скоріше застаріла практика. Антивірус повідомить вас, якщо виявить проблему.

Антивірус захистить від усіх загроз

Антивірус - не панацея. Він є останньою лінією захисту, яка допомагає зупинити шкідливе ПЗ, якщо інші заходи безпеки не спрацювали. Але жоден антивірус не гарантує 100% захист. Він шукає відомі загрози і використовує евристичні методи для виявлення нових, але багато що може пройти повз.

Крім того, стандартний Microsoft Defender не захищає від фішингових листів і шкідливих сайтів - це є в дорожчих антивірусних пакетах. Важливо пам'ятати: скачування піратського софту, кряків і кейгенів істотно підвищує ризик зараження - антивіруси не завжди здатні повністю захистити в таких випадках.

Антивірус не потрібен, якщо ви обережні

Дехто вважає, що антивірус потрібен тільки недосвідченим користувачам, а якщо бути акуратним, можна обійтися без нього. Це хибна думка. Зловмисники використовують "нульові" вразливості в популярних додатках і браузерах, зараження може статися просто під час відвідування небезпечного сайту.

Антивірус повністю захистить вас

Антивірус - важливий інструмент, але одного його захисту недостатньо. Небезпеку становлять фішингові сайти, шахрайські листи та інші схеми, які діють на всіх пристроях - від ПК до смартфонів. Потрібно уважно перевіряти джерела, не вводити особисті дані на сумнівних сайтах і уникати завантаження підозрілих файлів.

Антивірус і браузери надають базовий захист від фішингу, але він не стовідсотковий.

Також критично важливий менеджер паролів - він допомагає використовувати унікальні та складні паролі для кожного акаунта. Запам'ятовувати десятки таких паролів практично неможливо, а менеджер забезпечує безпеку і зручність.