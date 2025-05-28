Все верят, но это не так. 7 популярных мифов об антивирусах, которые пора забыть

На Windows обязательно нужно устанавливать антивирус

Это давно не так. В Windows с версии 8 встроен бесплатный антивирус Microsoft Defender, который входит в состав системы безопасности Windows 10 и Windows 11. Defender работает в фоновом режиме и автоматически защищает ваш компьютер без дополнительной настройки.

Конечно, можно предпочесть сторонний антивирус с расширенными функциями и дополнительными инструментами, но базовая защита уже встроена и работает стабильно. Если вы установите другой антивирус, Microsoft Defender автоматически отключит свои фоновые сканирования, чтобы не конфликтовать с новым ПО.

Вирусы опасны только для Windows

Вредоносное ПО существует на всех платформах - включая Linux и macOS. Например, Linux иногда подвергается атакам, которые могут угрожать серверному софту, ведь эта ОС популярна в дата-центрах. Недавний случай с уязвимостью в XZ Utils показал, что и Linux не застрахован от рисков.

MacOS тоже имеет собственную встроенную защиту - систему XProtect, а также сторонние антивирусные программы для Mac. Таким образом, никакая операционная система не застрахована от угроз.

Антивирус сильно тормозит работу ПК

Раньше да, антивирусы действительно могли заметно снижать производительность, особенно на старых компьютерах 90-х и начала 2000-х. Сегодня ситуация изменилась. Современные антивирусные программы, включая Microsoft Defender, работают эффективно и практически незаметны для пользователя.

Некоторые операции, например, запуск приложений, могут занять на пару процентов больше времени - но это едва заметно. Фоновое сканирование происходит не постоянно, а в определенные моменты, и если оно нагрузит систему, это обычно случается в периоды бездействия.

Если вы занимаетесь, например, компиляцией программ и создаете большое количество файлов в одной папке, можно исключить ее из проверки антивируса - и это решит проблему возможных замедлений.

Антивирус нужно запускать вручную

Современные антивирусы автоматически сканируют файлы в фоновом режиме - когда вы их скачиваете и открываете. Полное сканирование системы тоже проходит по расписанию, обычно в моменты, когда вы не используете компьютер.

Ручной запуск проверки через кнопку "Сканировать" - не обязательный ритуал, а скорее устаревшая практика. Антивирус уведомит вас, если обнаружит проблему.

Антивирус защитит от всех угроз

Антивирус - не панацея. Он является последней линией защиты, которая помогает остановить вредоносное ПО, если другие меры безопасности не сработали. Но ни один антивирус не гарантирует 100% защиту. Он ищет известные угрозы и использует эвристические методы для обнаружения новых, но многое может пройти мимо.

Кроме того, стандартный Microsoft Defender не защищает от фишинговых писем и вредоносных сайтов - это есть в более дорогих антивирусных пакетах. Важно помнить: скачивание пиратского софта, кряков и кейгенов существенно повышает риск заражения - антивирусы не всегда способны полностью защитить в таких случаях.

Антивирус не нужен, если вы осторожны

Некоторые считают, что антивирус нужен только неопытным пользователям, а если быть аккуратным, можно обойтись без него. Это заблуждение. Злоумышленники используют "нулевые" уязвимости в популярных приложениях и браузерах, заражение может произойти просто при посещении опасного сайта.

Антивирус полностью защитит вас

Антивирус - важный инструмент, но одной его защиты недостаточно. Опасность представляют фишинговые сайты, мошеннические письма и другие схемы, которые действуют на всех устройствах - от ПК до смартфонов. Нужно внимательно проверять источники, не вводить личные данные на сомнительных сайтах и избегать загрузки подозрительных файлов.

Антивирус и браузеры предоставляют базовую защиту от фишинга, но она не стопроцентна.

Также критически важен менеджер паролей - он помогает использовать уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта. Запоминать десятки таких паролей практически невозможно, а менеджер обеспечивает безопасность и удобство.