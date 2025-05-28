Все верят, но это не так. 7 популярных мифов об антивирусах, которые пора забыть

Все мы слышали множество советов об антивирусах, но далеко не все из них соответствуют реальности. Некоторые популярные убеждения давно устарели и могут даже навредить безопасности ваших данных.
Про 7 самых распространенных мифов об антивирусах, которые пора забыть раз и навсегда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Это давно не так. В Windows с версии 8 встроен бесплатный антивирус Microsoft Defender, который входит в состав системы безопасности Windows 10 и Windows 11. Defender работает в фоновом режиме и автоматически защищает ваш компьютер без дополнительной настройки.
Конечно, можно предпочесть сторонний антивирус с расширенными функциями и дополнительными инструментами, но базовая защита уже встроена и работает стабильно. Если вы установите другой антивирус, Microsoft Defender автоматически отключит свои фоновые сканирования, чтобы не конфликтовать с новым ПО.
Вредоносное ПО существует на всех платформах - включая Linux и macOS. Например, Linux иногда подвергается атакам, которые могут угрожать серверному софту, ведь эта ОС популярна в дата-центрах. Недавний случай с уязвимостью в XZ Utils показал, что и Linux не застрахован от рисков.
MacOS тоже имеет собственную встроенную защиту - систему XProtect, а также сторонние антивирусные программы для Mac. Таким образом, никакая операционная система не застрахована от угроз.
Раньше да, антивирусы действительно могли заметно снижать производительность, особенно на старых компьютерах 90-х и начала 2000-х. Сегодня ситуация изменилась. Современные антивирусные программы, включая Microsoft Defender, работают эффективно и практически незаметны для пользователя.
Некоторые операции, например, запуск приложений, могут занять на пару процентов больше времени - но это едва заметно. Фоновое сканирование происходит не постоянно, а в определенные моменты, и если оно нагрузит систему, это обычно случается в периоды бездействия.
Если вы занимаетесь, например, компиляцией программ и создаете большое количество файлов в одной папке, можно исключить ее из проверки антивируса - и это решит проблему возможных замедлений.
Современные антивирусы автоматически сканируют файлы в фоновом режиме - когда вы их скачиваете и открываете. Полное сканирование системы тоже проходит по расписанию, обычно в моменты, когда вы не используете компьютер.
Ручной запуск проверки через кнопку "Сканировать" - не обязательный ритуал, а скорее устаревшая практика. Антивирус уведомит вас, если обнаружит проблему.
Антивирус - не панацея. Он является последней линией защиты, которая помогает остановить вредоносное ПО, если другие меры безопасности не сработали. Но ни один антивирус не гарантирует 100% защиту. Он ищет известные угрозы и использует эвристические методы для обнаружения новых, но многое может пройти мимо.
Кроме того, стандартный Microsoft Defender не защищает от фишинговых писем и вредоносных сайтов - это есть в более дорогих антивирусных пакетах. Важно помнить: скачивание пиратского софта, кряков и кейгенов существенно повышает риск заражения - антивирусы не всегда способны полностью защитить в таких случаях.
Некоторые считают, что антивирус нужен только неопытным пользователям, а если быть аккуратным, можно обойтись без него. Это заблуждение. Злоумышленники используют "нулевые" уязвимости в популярных приложениях и браузерах, заражение может произойти просто при посещении опасного сайта.
Антивирус - важный инструмент, но одной его защиты недостаточно. Опасность представляют фишинговые сайты, мошеннические письма и другие схемы, которые действуют на всех устройствах - от ПК до смартфонов. Нужно внимательно проверять источники, не вводить личные данные на сомнительных сайтах и избегать загрузки подозрительных файлов.
Антивирус и браузеры предоставляют базовую защиту от фишинга, но она не стопроцентна.
Также критически важен менеджер паролей - он помогает использовать уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта. Запоминать десятки таких паролей практически невозможно, а менеджер обеспечивает безопасность и удобство.
Вас может заинтересовать: