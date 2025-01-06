Усі важливі "зимові" українські слова, які ми часто використовуємо неправильно
Чи впевнені ви, що правильно говорите про зимові свята, погоду і явища? Українська мова багата, але деякі слова ми вживаємо зовсім не так, як треба. Зверніть увагу, у яких словах ви часто робите помилки.
Які українські "зимові" слова ми вживаємо не завжди правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Зима - це не лише мороз і сніг, але й цілий набір слів, які з'являються у нашій мові з першими холодами. Проте навіть досвідчені носії мови інколи припускаються помилки, описуючи зимові явища чи святкові традиції.
1. Поскользнутися - послизнутися або посковзнутися
Слово "поскользнутися" є калькою з російської мови. Правильними варіантами в українській є "послизнутися" або "посковзнутися".
2. Наступаючі свята - прийдешні свята
Українська мова уникає конструкції на кшталт "наступаючі". Правильно вживати "прийдешні свята".
3. Каток - ковзанка
Замість слова "каток" у нас є гарне слово "ковзанка". Наприклад: "Підемо на ковзанку кататися".
4. Йолка - ялинка
"Йолка" є неправильним запозиченням. Українською правильно казати "ялинка".
5. Коньки - ковзани
Слово "ковзани" - це питомий український термін, а "коньки" є русизмом.
6. Сосулька - бурулька, мерзляк, висуля, копень, висулька
Для цього слова в українській мові є чимало варіантів: "бурулька" - найпоширеніший, але також можна використовувати "висуля", "мерзляк" або "копень".
7. Мєтель, вьюга - хуртовина, завірюха, заметіль, хуга, віхола, метелиця, хурделиця
Найпоширенішими відповідниками є "хуртовина" чи "заметіль", але кожен із цих слів має нюанси в значенні. Наприклад, "хуга" вживається більше в поетичний контекст.
8. Голольод - ожеледь, ожеледиця, голощик, голоморозь, голомороззя, совзениця
Слово "голольод" є русизмом. Натомість української мови пропонує безліч варіантів: найпоширенішими є "ожеледь" чи "ожеледиця", а в деяких регіонах можна почути "голоморозь" або навіть "совзениця".
9. Снєгопад - снігопад, пороша, сніговій, сніговійниця, сніговиця
Для опису снігу, що падає, краще використовувати слово "пороша" або "сніговій". В умовах сильного вітру підійде "метелиця".
Цікаві факти
- У Карпатах "снігопад" називали "папорошею" через м'якість снігу, що падає.
- Слово "віхола" часто вживають у народних піснях, підкреслюючи силу зими.
- "Ожеледь" є улюбленим словом літераторів, яке описує зиму у своїх творах.
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Під час написання матеріалу використані джерела: Мова-ДНК нації, ukrlit.org, mova.info, gazeta.ua.