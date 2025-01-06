Все важные "зимние" украинские слова, которые мы часто используем неправильно
Уверены ли вы, что правильно говорите о зимних праздниках, погоде и явлениях? Украинский язык богат, но некоторые слова мы употребляем совсем не так, как надо. Обратите внимание, в каких словах вы часто делаете ошибки.
Какие украинские "зимние" слова мы употребляем не всегда правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Зима - это не только мороз и снег, но и целый набор слов, которые появляются в нашем языке с первыми холодами. Однако даже опытные носители языка иногда допускают ошибки, описывая зимние явления или праздничные традиции.
1. Поскользнутися - послизнутися або посковзнутися
Слово "поскользнутися" является калькой из русского языка. Правильными вариантами в украинском являются "послизнутися" или "посковзнутися".
2. Наступаючі свята - прийдешні свята
Украинский язык избегает конструкции вроде "наступаючы". Правильно употреблять "прийдешні свята".
3. Каток - ковзанка
Вместо слова "каток" у нас есть хорошее слово "ковзанка". Например: "Підемо на ковзанку кататися".
4. Йолка - ялинка
"Йолка" является неправильным заимствованием. На украинском правильно говорить "ялинка".
5. Коньки - ковзани
Слово "ковзани" - это исконно украинский термин, а "коньки" является русизмом.
6. Сосулька - бурулька, мерзляк, висуля, копень, висулька
Для этого слова в украинском языке есть немало вариантов: "бурулька" - самый распространенный, но также можно использовать "висуля", "мерзляк" или "копень".
7. Мєтель, вьюга - хуртовина, завірюха, заметіль, хуга, віхола, метелиця, хурделиця
Самыми распространенными соответствиями являются "хуртовина" или "заметіль", но каждое из этих слов имеет нюансы в значении. Например, "хуга" употребляется больше в поэтическом контексте.
8. Голольод - ожеледь, ожеледиця, голощик, голоморозь, голомороззя, совзениця
Слово "голольод" является русизмом. Зато украинский язык предлагает множество вариантов: самыми распространенными являются "ожеледь" или "ожеледиця", а в некоторых регионах можно услышать "голоморозь" или даже "совзениця".
9. Снєгопад - снігопад, пороша, сніговій, сніговійниця, сніговиця
Для описания падающего снега лучше использовать слово "пороша" или "сніговій". В условиях сильного ветра подойдет "метелиця".
Интересные факты
- В Карпатах "снігопад" называли "папорошею" из-за мягкости падающего снега.
- Слово "віхола" часто употребляют в народных песнях, подчеркивая силу зимы.
- "Ожеледь" является любимым словом литераторов, которое описывает зиму в своих произведениях.
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При написании материала использованы источники: Мова-ДНК нації, ukrlit.org, mova.info, gazeta.ua.