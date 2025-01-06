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Все важные "зимние" украинские слова, которые мы часто используем неправильно

Понедельник 06 января 2025 08:00
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Все важные "зимние" украинские слова, которые мы часто используем неправильно Какие украинские "зимние" слова мы иногда употребляем неправильно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Уверены ли вы, что правильно говорите о зимних праздниках, погоде и явлениях? Украинский язык богат, но некоторые слова мы употребляем совсем не так, как надо. Обратите внимание, в каких словах вы часто делаете ошибки.

Какие украинские "зимние" слова мы употребляем не всегда правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Зима - это не только мороз и снег, но и целый набор слов, которые появляются в нашем языке с первыми холодами. Однако даже опытные носители языка иногда допускают ошибки, описывая зимние явления или праздничные традиции.

1. Поскользнутися - послизнутися або посковзнутися

Слово "поскользнутися" является калькой из русского языка. Правильными вариантами в украинском являются "послизнутися" или "посковзнутися".

2. Наступаючі свята - прийдешні свята

Украинский язык избегает конструкции вроде "наступаючы". Правильно употреблять "прийдешні свята".

3. Каток - ковзанка

Вместо слова "каток" у нас есть хорошее слово "ковзанка". Например: "Підемо на ковзанку кататися".

4. Йолка - ялинка

"Йолка" является неправильным заимствованием. На украинском правильно говорить "ялинка".

5. Коньки - ковзани

Слово "ковзани" - это исконно украинский термин, а "коньки" является русизмом.

6. Сосулька - бурулька, мерзляк, висуля, копень, висулька

Для этого слова в украинском языке есть немало вариантов: "бурулька" - самый распространенный, но также можно использовать "висуля", "мерзляк" или "копень".

7. Мєтель, вьюга - хуртовина, завірюха, заметіль, хуга, віхола, метелиця, хурделиця

Самыми распространенными соответствиями являются "хуртовина" или "заметіль", но каждое из этих слов имеет нюансы в значении. Например, "хуга" употребляется больше в поэтическом контексте.

8. Голольод - ожеледь, ожеледиця, голощик, голоморозь, голомороззя, совзениця

Слово "голольод" является русизмом. Зато украинский язык предлагает множество вариантов: самыми распространенными являются "ожеледь" или "ожеледиця", а в некоторых регионах можно услышать "голоморозь" или даже "совзениця".

9. Снєгопад - снігопад, пороша, сніговій, сніговійниця, сніговиця

Для описания падающего снега лучше использовать слово "пороша" или "сніговій". В условиях сильного ветра подойдет "метелиця".

Интересные факты

  • В Карпатах "снігопад" называли "папорошею" из-за мягкости падающего снега.
  • Слово "віхола" часто употребляют в народных песнях, подчеркивая силу зимы.
  • "Ожеледь" является любимым словом литераторов, которое описывает зиму в своих произведениях.

Ранее мы писали о том, откуда взялось слово "делайн" и каким украинским словом его можно заменить.

А еще рассказывали о том, какие 5 слов на самом деле не являются суржиком.

При написании материала использованы источники: Мова-ДНК нації, ukrlit.org, mova.info, gazeta.ua.

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