Усі ці медичні послуги можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря: список

Медичні послуги в Україні можна отримати безкоштовно. І дуже багато проблем зі здоров'ям допомагають вирішити лікарі первинної ланки - тобто, сімейні лікарі. Вони надають пацієнтам великий перелік послуг абсолютно безкоштовно.
Що входить в список безкоштовних медичних послуг у сімейного лікаря, розповіли на сторінці МОЗ у Facebook.
Сімейний лікар - це саме той спеціаліст, який допоможе визначити необхідність додаткових обстежень для постановки діагнозу. Він може самостійно визначити ту чи іншу хворобу, виписати рецепт, скерування і багато іншого.
Найголовніше - звернутися до лікаря вчасно і не чекати, поки хвороба чи погане самопочуття перейдуть у хронічний стан.
Що входить у безкоштовні послуги:
Крім того, сімейні лікарі допомагають налагодити режим сну та харчування, подолати ряд психологічних проблем.
Усі ці послуги пацієнтам, які підписали декларацію з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом, оплачує Національна служба здоров'я.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи потрібно платити за доступ в реанімацію.
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