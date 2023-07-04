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Усі ці медичні послуги можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря: список

Що входить до списку безкоштовних медичних послуг у сімейного лікаря (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Медичні послуги в Україні можна отримати безкоштовно. І дуже багато проблем зі здоров'ям допомагають вирішити лікарі первинної ланки - тобто, сімейні лікарі. Вони надають пацієнтам великий перелік послуг абсолютно безкоштовно.

Що входить в список безкоштовних медичних послуг у сімейного лікаря, розповіли на сторінці МОЗ у Facebook.

Сімейний лікар - це саме той спеціаліст, який допоможе визначити необхідність додаткових обстежень для постановки діагнозу. Він може самостійно визначити ту чи іншу хворобу, виписати рецепт, скерування і багато іншого.

Найголовніше - звернутися до лікаря вчасно і не чекати, поки хвороба чи погане самопочуття перейдуть у хронічний стан.

Що входить у безкоштовні послуги:

  • спостереження в динаміці за станом здоров’я пацієнтів, у тому числі - із хронічними захворюваннями
  • профілактичні огляди
  • діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів тощо
  • медичне спостереження за дітьми
  • вакцинування дітей і дорослих за Національним календарем щеплень
  • спостереження за неускладненою вагітністю
  • направлення до спеціалістів вузького профілю
  • оформлення рецептів на ліки, у тому числі е-рецептів за програмою "Доступні ліки"
  • направлення на аналізи
  • швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити
  • вимірювання тиску, ваги, зросту, окружності талії
  • електрокардіограма
  • надання певних видів паліативної допомоги
  • оформлення довідок, листків непрацездатності
  • проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта

Крім того, сімейні лікарі допомагають налагодити режим сну та харчування, подолати ряд психологічних проблем.

Усі ці послуги пацієнтам, які підписали декларацію з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом, оплачує Національна служба здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи потрібно платити за доступ в реанімацію.

А також розповідали про те, як можна зробити безкоштовно хірургічну операцію.

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