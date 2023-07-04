Все эти медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача: список

Семейный врач – это именно тот специалист, который поможет определить необходимость дополнительных обследований для постановки диагноза. Он может самостоятельно определить ту или иную болезнь, выписать рецепт, направление и многое другое.

Самое главное – обратиться к врачу вовремя и не ждать, пока болезнь или плохое самочувствие перейдут в хроническое состояние.

Что входит в бесплатные услуги:

наблюдение в динамике за состоянием здоровья пациентов, в том числе – с хроническими заболеваниями

профилактические осмотры

диагностика и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний и т.д.

медицинское наблюдение за детьми

вакцинирование детей и взрослых по Национальному календарю прививок

наблюдение за неосложненной беременностью

направление к специалистам узкого профиля

оформление рецептов на лекарства, в том числе е-рецептов по программе "Доступные лекарства"

направление на анализы

быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты

измерение давления, веса, роста, окружности талии

электрокардиограмма

предоставление определенных видов паллиативной помощи

оформление справок, листков нетрудоспособности

проведение скрининга на наличие расстройств психики и поведения у пациента

Кроме того, семейные врачи помогают наладить режим сна и питания, преодолеть ряд психологических проблем.

Все эти услуги пациентам, подписавшим декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, оплачивает Национальная служба здоровья.