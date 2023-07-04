Все эти медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача: список

Медицинские услуги можно получить бесплатно. И очень много проблем со здоровьем помогают решить врачи первичного звена – то есть семейные врачи. Они предоставляют пациентам большой список услуг абсолютно бесплатно.
Что входит в список бесплатных медицинских услуг у семейного врача, рассказали на странице Минздрава в Facebook.
Семейный врач – это именно тот специалист, который поможет определить необходимость дополнительных обследований для постановки диагноза. Он может самостоятельно определить ту или иную болезнь, выписать рецепт, направление и многое другое.
Самое главное – обратиться к врачу вовремя и не ждать, пока болезнь или плохое самочувствие перейдут в хроническое состояние.
Что входит в бесплатные услуги:
Кроме того, семейные врачи помогают наладить режим сна и питания, преодолеть ряд психологических проблем.
Все эти услуги пациентам, подписавшим декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, оплачивает Национальная служба здоровья.
Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли платить за доступ в реанимацию.
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