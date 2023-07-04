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Все эти медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача: список

Входящий в список бесплатных медицинских услуг у семейного врача (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Медицинские услуги можно получить бесплатно. И очень много проблем со здоровьем помогают решить врачи первичного звена – то есть семейные врачи. Они предоставляют пациентам большой список услуг абсолютно бесплатно.

Что входит в список бесплатных медицинских услуг у семейного врача, рассказали на странице Минздрава в Facebook.

Семейный врач – это именно тот специалист, который поможет определить необходимость дополнительных обследований для постановки диагноза. Он может самостоятельно определить ту или иную болезнь, выписать рецепт, направление и многое другое.

Самое главное – обратиться к врачу вовремя и не ждать, пока болезнь или плохое самочувствие перейдут в хроническое состояние.

Что входит в бесплатные услуги:

  • наблюдение в динамике за состоянием здоровья пациентов, в том числе – с хроническими заболеваниями
  • профилактические осмотры
  • диагностика и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний и т.д.
  • медицинское наблюдение за детьми
  • вакцинирование детей и взрослых по Национальному календарю прививок
  • наблюдение за неосложненной беременностью
  • направление к специалистам узкого профиля
  • оформление рецептов на лекарства, в том числе е-рецептов по программе "Доступные лекарства"
  • направление на анализы
  • быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты
  • измерение давления, веса, роста, окружности талии
  • электрокардиограмма
  • предоставление определенных видов паллиативной помощи
  • оформление справок, листков нетрудоспособности
  • проведение скрининга на наличие расстройств психики и поведения у пациента

Кроме того, семейные врачи помогают наладить режим сна и питания, преодолеть ряд психологических проблем.

Все эти услуги пациентам, подписавшим декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, оплачивает Национальная служба здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли платить за доступ в реанимацию.

А также рассказывали о том, как можно получить бесплатно хирургическую операцию.

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