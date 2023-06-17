Чи треба платити за доступ в реанімацію? В НСЗУ дали остаточну відповідь

Існує міф, що за допуск в реанімацію потрібно платити. Однак, цьому вірити не треба і категорично не можна платити за це гроші. Варто знати, кому завжди дозволений вхід.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram .

Кому дозволений вхід

Офіційно - лікарня має забезпечити право на допуск до пацієнта будь-якого віку - цілодобово та сім днів на тиждень. Один відвідувач може бути біля пацієнта без обмежень по часу. Одночасно біля пацієнта може бути не більше, ніж двоє людей.

Вільний доступ дозволило Міністерство охорони здоров’я ще у 2016 році

Тож інформація про те, що за допуск в реанімацію потрібно платити - не відповідає дійсності.

Що робити, якщо відмовляють

Однак, якщо не пускають до відділення інтенсивної терапії або вимагають за це гроші, необхідно:

Пояснити лікарю, що він порушує наказ МОЗ № 592 від 15 червня 2016 року

Якщо це не допомагає - звернутися до керівника медичного закладу з письмовою заявою.

Якщо питання все ж не вирішується - телефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77

Чи потрібно платити за операцію

Пацієнтам при потраплянні в стаціонар задля оперативного втручання гарантуються комплекс необхідної медичної допомоги. Це стосується не лише ургентних (невідкладних) операцій, а й планових.

Перелік безоплатних послуг при проведенні операції:

Первинний огляд

Усі необхідні лабораторні дослідження

Необхідні інструментальні дослідження: ЕКГ, УЗД, ендоскопічні дослідження, КТ, МРТ

Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування

Анестезія та огляд анестезіологом перед операцією

Власне хірургічна операція

Забезпечення ліками з Нацпереліку

Цілодобовий лікарський та медсестринський догляд

Харчування в умовах стаціонару

Для того, щоб зробити планову операцію безоплатно, потрібно обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та мати направлення від сімейного лікаря.