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Усі мають їх їсти: названо овочі, які корисні для серця та мозку

Які овочі корисні для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі знають, що овочі корисні для здоров'я та навіть допомагають уникнути хвороб. Дієтологи назвали найкорисніші та пояснили, який вони мають вплив на організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Дієтолог 

Дефіцит магнію пов’язують із деменцією, депресією, розсіяним склерозом і хворобою Альцгеймера. Морква містить вітамін В6, який необхідний для здоров’я мозку.

Вітамін B6 допомагає регулювати споживання енергії в мозку, настрій через вироблення серотоніну та допомагає підтримувати циркадні ритми та цикли сну. Дефіцит вітаміну B6 може спричинити зниження когнітивних функцій.

 

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