Усі мають їх їсти: названо овочі, які корисні для серця та мозку

Усі знають, що овочі корисні для здоров'я та навіть допомагають уникнути хвороб. Дієтологи назвали найкорисніші та пояснили, який вони мають вплив на організм.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Дієтолог
Дефіцит магнію пов’язують із деменцією, депресією, розсіяним склерозом і хворобою Альцгеймера. Морква містить вітамін В6, який необхідний для здоров’я мозку.
Вітамін B6 допомагає регулювати споживання енергії в мозку, настрій через вироблення серотоніну та допомагає підтримувати циркадні ритми та цикли сну. Дефіцит вітаміну B6 може спричинити зниження когнітивних функцій.
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