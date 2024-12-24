Ендокринолог розповіла, що обов'язково потрібно з'їсти та випити перед святковим застілля
Щоб не переїсти та не нашкодити шлунку на Різдво та Новий рік, варто дотримуватись простих правил. Зокрема, важливо розпочинати святкове застілля з корисних страв.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
Як підготуватись до застілля
Підготовка до застілля включає - не голодувати напередодні. Важливо мати легкий перекус, який буде складатись з білкового компоненту та овочів і безпосередньо за 30 хвилин до трапези випити склянку води.
Розпочинати свою трапезу варто з овочевих салатів у невеликій кількості. Потрібно слідкувати за порцією, яку ви кладете у тарілку, щоб вона була невеликою.
За словами лікаря, під час вибору страв важливо уникати продуктів з підвищеним глікемічним індексом, смажених та жирних, адже вони можуть давати велике навантаження на органи - підшлункову залозу та печінку.
З алкогольних напоїв найкраще обирати сухе вино.
Десерт варто обирати той, який найбільше вам до смаку і з'їдати невеличку порцію.
"Не їжте через ввічливість, відчувайте свій стан організму і обов'язково рухайтесь між прийомами їжі", - додала експерт.
Чому важливо не голодувати перед святами
Багато хто перед святами сідають на жорстку дієту і роблять велику помилку. Це, як правило, призводить до сильного стресу для організму і зриву в новорічну ніч.
Щоб цього не сталося, 31 грудня варто щільно поснідати, пообідати та повечеряти. Тоді в новорічну ніч можна спокійно їсти страви потроху і уникнути переїдання.
Щоб зменшити калорійність страв можна спробувати заправити салати йогуртом з додаванням гірчиці - так блюдо автоматично стане не таким важким. М'ясні нарізки можна замінити грудкою індички або відвареною куркою.
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