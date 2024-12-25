Все должны их есть: названы овощи, которые полезны для сердца и мозга

Все знают, что овощи полезны для здоровья и даже помогают избежать болезней. Диетологи назвали самые полезные и объяснили, какое они имеют влияние на организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Диетолог
Дефицит магния связывают с деменцией, депрессией, рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера. Морковь содержит витамин В6, который необходим для здоровья мозга.
Витамин B6 помогает регулировать потребление энергии в мозге, настроение через выработку серотонина и помогает поддерживать циркадные ритмы и циклы сна. Дефицит витамина B6 может вызвать снижение когнитивных функций.
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