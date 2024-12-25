Все должны их есть: названы овощи, которые полезны для сердца и мозга

Диетолог

Дефицит магния связывают с деменцией, депрессией, рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера. Морковь содержит витамин В6, который необходим для здоровья мозга.

Витамин B6 помогает регулировать потребление энергии в мозге, настроение через выработку серотонина и помогает поддерживать циркадные ритмы и циклы сна. Дефицит витамина B6 может вызвать снижение когнитивных функций.