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Все должны их есть: названы овощи, которые полезны для сердца и мозга

Какие овощи полезны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все знают, что овощи полезны для здоровья и даже помогают избежать болезней. Диетологи назвали самые полезные и объяснили, какое они имеют влияние на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Диетолог

Дефицит магния связывают с деменцией, депрессией, рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера. Морковь содержит витамин В6, который необходим для здоровья мозга.

Витамин B6 помогает регулировать потребление энергии в мозге, настроение через выработку серотонина и помогает поддерживать циркадные ритмы и циклы сна. Дефицит витамина B6 может вызвать снижение когнитивных функций.

 

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