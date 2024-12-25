Усі мають їх їсти: названо овочі, які корисні для серця та мозку

Усі знають, що овочі корисні для здоров'я та навіть допомагають уникнути хвороб. Дієтологи назвали найкорисніші та пояснили, який вони мають вплив на організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Гарбуз і морква корисні для здоров'я суглобів

Дієтолог Джордан Хіллм розповів, я кщо болять коліна і тазостегнові суглоби, то варто наситити організм протизапальними продуктами.

Вживання овочів оранжевого кольору, таких як гарбуз і морква, забезпечить вас поживними речовинами для підтримки здоров’я кісток і знизить ризик розвитку ревматоїдного артриту.

Каротиноїди в гарбузі та моркві є типом фітонутрієнтів, які мають антиоксидантні властивості та допомагають зменшити запалення в організмі.

Броколі та капуста знижують ризик раку

Фізичні вправи, здорова вага та додавання більше овочів і фруктів тісно пов’язані зі зниженим ризиком раку.

Варто включати хрестоцвітні овочі, такі як броколі та капуста у свій раціон щотижня. Хрестоцвіті овочі містять велику кількість сульфорафану та фітонутрієнту, які мають протиракову дію. Вживання цієї родини овочів є доступним варіантом у зусиллях зменшити ризик раку.

Батат та листова зелень для зору

З віком зростає ризик виникнення катаракти та глаукоми. Харчування з високим вмістом антиоксидантних овочів і фруктів допомагає зменшити окислювальний стрес, який може сприяти проблемам із зором.

Кетлін Гарсіа-Бенсон, зареєстрований дієтолог, рекомендує з’їдати одну порцію овочів, щоб зберегти зір.

Моркву часто використовується для покращення зору, але інші помаранчеві овочі, такі як батат, також багаті бета-каротином, який необхідний для підтримки хорошого зору.

Темні листові овочі, такі як шпинат і капуста, містять лютеїн і зеаксантин - антиоксиданти, які захищають очі від шкідливого світла та окисного стресу. Вони також є чудовими джерелами вітамінів Е та С, які ще більше підтримують зір.

Авокадо і броколі для жіночого здоров'я

Жіночий організм відрізняється від чоловічого і має особливі потреби в харчуванні. Жінкам потрібне належне "паливо" для балансування гормонів на всіх етапах життя, а також для підтримки репродуктивного здоров’я.

Здорові жири мають вирішальне значення для гормонального балансу у жінок і авокадо є чудовим джерелом. Також такий продукт містить клітковину та антиоксиданти, які корисні для загального жіночого здоров’я.

Броколі багате на вітаміни та мінерали, включаючи вітаміни С і К.

Зелені листові овочі для здоров’я серця

Для здоров’я серця варто обирати зелений салат, шпинат та мангольд. Ця група овочів має високий вміст вітамінів і мінералів, а також антиоксидантів.

Зелені листові овочі також містять нітрати, які, як відомо, допомагають підтримувати кровоносні судини.

Шпинат і морква для здоров'я мозку

Шпинат є хорошим джерелом магнію, який виконує кілька функцій у мозку. Він важливий для нервової передачі, допомагає підтримувати гематоенцефалічний бар’єр і нейропластичність.

Дефіцит магнію пов’язують із деменцією, депресією, розсіяним склерозом і хворобою Альцгеймера. Морква містить вітамін В6, який необхідний для здоров’я мозку.

Вітамін B6 допомагає регулювати споживання енергії в мозку, настрій через вироблення серотоніну та допомагає підтримувати циркадні ритми та цикли сну. Дефіцит вітаміну B6 може спричинити зниження когнітивних функцій.