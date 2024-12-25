Все должны их есть: названы овощи, которые полезны для сердца и мозга
Все знают, что овощи полезны для здоровья и даже помогают избежать болезней. Диетологи назвали самые полезные и объяснили, какое они имеют влияние на организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Тыква и морковь полезны для здоровья суставов
Диетолог Джордан Хиллм рассказал, если болят колени и тазобедренные суставы, то стоит насытить организм противовоспалительными продуктами.
Употребление овощей оранжевого цвета, таких как тыква и морковь, обеспечит вас питательными веществами для поддержания здоровья костей и снизит риск развития ревматоидного артрита.
Каротиноиды в тыкве и моркови являются типом фитонутриентов, которые обладают антиоксидантными свойствами и помогают уменьшить воспаление в организме.
Брокколи и капуста снижают риск рака
Физические упражнения, здоровый вес и добавление больше овощей и фруктов тесно связаны со сниженным риском рака.
Стоит включать крестоцветные овощи, такие как брокколи и капуста в свой рацион еженедельно. Крестоцветные овощи содержат большое количество сульфорафана и фитонутриента, которые обладают противораковым действием. Употребление этого семейства овощей является доступным вариантом в усилиях уменьшить риск рака.
Батат и листовая зелень для зрения
С возрастом возрастает риск возникновения катаракты и глаукомы. Питание с высоким содержанием антиоксидантных овощей и фруктов помогает уменьшить окислительный стресс, который может способствовать проблемам со зрением.
Кэтлин Гарсиа-Бенсон, зарегистрированный диетолог, рекомендует съедать одну порцию овощей, чтобы сохранить зрение.
Морковь часто используется для улучшения зрения, но другие оранжевые овощи, такие как батат, также богаты бета-каротином, который необходим для поддержания хорошего зрения.
Темные листовые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, которые защищают глаза от вредного света и окислительного стресса. Они также являются отличными источниками витаминов Е и С, которые еще больше поддерживают зрение.
Авокадо и брокколи для женского здоровья
Женский организм отличается от мужского и имеет особые потребности в питании. Женщинам требуется надлежащее "топливо" для балансировки гормонов на всех этапах жизни, а также для поддержания репродуктивного здоровья.
Здоровые жиры имеют решающее значение для гормонального баланса у женщин и авокадо является отличным источником. Также такой продукт содержит клетчатку и антиоксиданты, которые полезны для общего женского здоровья.
Брокколи богатое на витамины и минералы, включая витамины С и К.
Зеленые листовые овощи для здоровья сердца
Для здоровья сердца стоит выбирать зеленый салат, шпинат и мангольд. Эта группа овощей имеет высокое содержание витаминов и минералов, а также антиоксидантов.
Зеленые листовые овощи также содержат нитраты, которые, как известно, помогают поддерживать кровеносные сосуды.
Шпинат и морковь для здоровья мозга
Шпинат является хорошим источником магния, который выполняет несколько функций в мозге. Он важен для нервной передачи, помогает поддерживать гематоэнцефалический барьер и нейропластичность.
Дефицит магния связывают с деменцией, депрессией, рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера. Морковь содержит витамин В6, который необходим для здоровья мозга.
Витамин B6 помогает регулировать потребление энергии в мозге, настроение через выработку серотонина и помогает поддерживать циркадные ритмы и циклы сна. Дефицит витамина B6 может вызвать снижение когнитивных функций.
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