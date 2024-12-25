Все должны их есть: названы овощи, которые полезны для сердца и мозга

Все знают, что овощи полезны для здоровья и даже помогают избежать болезней. Диетологи назвали самые полезные и объяснили, какое они имеют влияние на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Тыква и морковь полезны для здоровья суставов

Диетолог Джордан Хиллм рассказал, если болят колени и тазобедренные суставы, то стоит насытить организм противовоспалительными продуктами.

Употребление овощей оранжевого цвета, таких как тыква и морковь, обеспечит вас питательными веществами для поддержания здоровья костей и снизит риск развития ревматоидного артрита.

Каротиноиды в тыкве и моркови являются типом фитонутриентов, которые обладают антиоксидантными свойствами и помогают уменьшить воспаление в организме.

Брокколи и капуста снижают риск рака

Физические упражнения, здоровый вес и добавление больше овощей и фруктов тесно связаны со сниженным риском рака.

Стоит включать крестоцветные овощи, такие как брокколи и капуста в свой рацион еженедельно. Крестоцветные овощи содержат большое количество сульфорафана и фитонутриента, которые обладают противораковым действием. Употребление этого семейства овощей является доступным вариантом в усилиях уменьшить риск рака.

Батат и листовая зелень для зрения

С возрастом возрастает риск возникновения катаракты и глаукомы. Питание с высоким содержанием антиоксидантных овощей и фруктов помогает уменьшить окислительный стресс, который может способствовать проблемам со зрением.

Кэтлин Гарсиа-Бенсон, зарегистрированный диетолог, рекомендует съедать одну порцию овощей, чтобы сохранить зрение.

Морковь часто используется для улучшения зрения, но другие оранжевые овощи, такие как батат, также богаты бета-каротином, который необходим для поддержания хорошего зрения.

Темные листовые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, которые защищают глаза от вредного света и окислительного стресса. Они также являются отличными источниками витаминов Е и С, которые еще больше поддерживают зрение.

Авокадо и брокколи для женского здоровья

Женский организм отличается от мужского и имеет особые потребности в питании. Женщинам требуется надлежащее "топливо" для балансировки гормонов на всех этапах жизни, а также для поддержания репродуктивного здоровья.

Здоровые жиры имеют решающее значение для гормонального баланса у женщин и авокадо является отличным источником. Также такой продукт содержит клетчатку и антиоксиданты, которые полезны для общего женского здоровья.

Брокколи богатое на витамины и минералы, включая витамины С и К.

Зеленые листовые овощи для здоровья сердца

Для здоровья сердца стоит выбирать зеленый салат, шпинат и мангольд. Эта группа овощей имеет высокое содержание витаминов и минералов, а также антиоксидантов.

Зеленые листовые овощи также содержат нитраты, которые, как известно, помогают поддерживать кровеносные сосуды.

Шпинат и морковь для здоровья мозга

Шпинат является хорошим источником магния, который выполняет несколько функций в мозге. Он важен для нервной передачи, помогает поддерживать гематоэнцефалический барьер и нейропластичность.

Дефицит магния связывают с деменцией, депрессией, рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера. Морковь содержит витамин В6, который необходим для здоровья мозга.

Витамин B6 помогает регулировать потребление энергии в мозге, настроение через выработку серотонина и помогает поддерживать циркадные ритмы и циклы сна. Дефицит витамина B6 может вызвать снижение когнитивных функций.