Усі чутки та інсайди про новий Samsung Galaxy S25, який вийде вже скоро

Можливі характеристики Samsung Galaxy S25

Макети показують, що Galaxy S25 Ultra отримає плоску рамку і більш закруглені кути. Камери пристрою, ймовірно, матимуть рельєфний дизайн кільця, запозичений у Galaxy Z Fold 7. Смартфон також стане тоншим за своїх попередників і матиме товщину всього 8,2 мм.

Samsung представить Galaxy S25 Ultra у чотирьох стандартних і трьох ексклюзивних для онлайн-продажів кольорах. До стандартних кольорів, можливо, належатимуть Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray і Titanium Silver. Серед ексклюзивних онлайн-кольорів можуть бути варіанти Titanium Blue/Black, Titanium Jade Green і Titanium Gold Pink.

На фотографіях SIM-лотка Galaxy S25 Ultra були помічені стандартні колірні варіанти. Основним кольором для демонстрації пристрою Samsung вибрала синій.

Дисплей Galaxy S25 Ultra, ймовірно, матиме такі самі антивідблискові властивості, як і екран Galaxy S24 Ultra. Однак Samsung не використовує новітні матеріали M14 для виробництва екрана Galaxy S25 Ultra, що дає перевагу iPhone 16 Pro і Pro Max в цьому аспекті.

Samsung Galaxy S25 (фото: ITHome)

Ультраширококутна камера Galaxy S25 Ultra може отримати роздільну здатність 50 МП, 3-кратний оптичний зум, оптичну стабілізацію зображення (OIS), оптичний формат 1/2,52 дюйма, розмір пікселя 0,7 мкм і діафрагму F1.9.

Galaxy S25 Ultra, можливо, стане першим флагманом Samsung, що підтримує безшовні A/B-оновлення Android OS. У пристрої буде використовуватися чіп Snapdragon 8 Elite, який, як стверджується, стане ексклюзивним для моделі S25 Ultra по всьому світу.

Galaxy S25 Ultra (фото: X/@technizoconcept)

Повідомлялося, що Snapdragon 8 Elite може сильно нагріватися, однак ці проблеми можуть бути перебільшеними, а Samsung, ймовірно, впорається з цим, збільшивши випарну камеру.

Завдяки потужному процесору Snapdragon 8 Elite і технологіям Qualcomm, Galaxy S25 Ultra може забезпечити більш плавний геймінг з частотою 120 Гц.

Обидва варіанти Galaxy S25 Ultra з 512 ГБ і 1 ТБ пам'яті можуть бути оснащені 16 ГБ оперативної пам'яті.

Очікується, що Samsung представить і випустить Galaxy S25 Ultra (на умовах попереднього замовлення) 22 січня 2025 року.

Galaxy S25 Ultra (фото: X/@technizoconcept)