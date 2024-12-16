ua en ru
Пн, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Усі чутки та інсайди про новий Samsung Galaxy S25, який вийде вже скоро

Понеділок 16 грудня 2024 14:00
UA EN RU
Усі чутки та інсайди про новий Samsung Galaxy S25, який вийде вже скоро Що відомо про майбутній Samsung Galaxy S25 вже зараз (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Samsung готується представити новий флагман Galaxy S25, який обіцяє стати одним з найбільш очікуваних смартфонів року. Навколо пристрою вже ходить безліч чуток і витоків, що розкривають деталі його дизайну, характеристик і нових технологій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт SamMobile, який спеціалізується на новинах і оновленнях про продукцію Samsung.

Можливі характеристики Samsung Galaxy S25

Макети показують, що Galaxy S25 Ultra отримає плоску рамку і більш закруглені кути. Камери пристрою, ймовірно, матимуть рельєфний дизайн кільця, запозичений у Galaxy Z Fold 7. Смартфон також стане тоншим за своїх попередників і матиме товщину всього 8,2 мм.

Samsung представить Galaxy S25 Ultra у чотирьох стандартних і трьох ексклюзивних для онлайн-продажів кольорах. До стандартних кольорів, можливо, належатимуть Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray і Titanium Silver. Серед ексклюзивних онлайн-кольорів можуть бути варіанти Titanium Blue/Black, Titanium Jade Green і Titanium Gold Pink.

На фотографіях SIM-лотка Galaxy S25 Ultra були помічені стандартні колірні варіанти. Основним кольором для демонстрації пристрою Samsung вибрала синій.

Дисплей Galaxy S25 Ultra, ймовірно, матиме такі самі антивідблискові властивості, як і екран Galaxy S24 Ultra. Однак Samsung не використовує новітні матеріали M14 для виробництва екрана Galaxy S25 Ultra, що дає перевагу iPhone 16 Pro і Pro Max в цьому аспекті.

Усі чутки та інсайди про новий Samsung Galaxy S25, який вийде вже скоро

Samsung Galaxy S25 (фото: ITHome)

Ультраширококутна камера Galaxy S25 Ultra може отримати роздільну здатність 50 МП, 3-кратний оптичний зум, оптичну стабілізацію зображення (OIS), оптичний формат 1/2,52 дюйма, розмір пікселя 0,7 мкм і діафрагму F1.9.

Galaxy S25 Ultra, можливо, стане першим флагманом Samsung, що підтримує безшовні A/B-оновлення Android OS. У пристрої буде використовуватися чіп Snapdragon 8 Elite, який, як стверджується, стане ексклюзивним для моделі S25 Ultra по всьому світу.

Усі чутки та інсайди про новий Samsung Galaxy S25, який вийде вже скороУсі чутки та інсайди про новий Samsung Galaxy S25, який вийде вже скоро

Galaxy S25 Ultra (фото: X/@technizoconcept)

Повідомлялося, що Snapdragon 8 Elite може сильно нагріватися, однак ці проблеми можуть бути перебільшеними, а Samsung, ймовірно, впорається з цим, збільшивши випарну камеру.

Завдяки потужному процесору Snapdragon 8 Elite і технологіям Qualcomm, Galaxy S25 Ultra може забезпечити більш плавний геймінг з частотою 120 Гц.

Обидва варіанти Galaxy S25 Ultra з 512 ГБ і 1 ТБ пам'яті можуть бути оснащені 16 ГБ оперативної пам'яті.

Очікується, що Samsung представить і випустить Galaxy S25 Ultra (на умовах попереднього замовлення) 22 січня 2025 року.

Усі чутки та інсайди про новий Samsung Galaxy S25, який вийде вже скоро

Galaxy S25 Ultra (фото: X/@technizoconcept)

У нас також є матеріал про те, які пристрої може представити Samsung у 2025 році.

А ще ми писали про 6 важливих налаштувань, які потрібно зробити після покупки нового смартфона Samsung.

Читайте РБК-Україна в Google News
Android Samsung Смартфони
NEWS
Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня
Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня