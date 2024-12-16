Все слухи и инсайды про новый Samsung Galaxy S25, который выйдет уже скоро
Samsung готовится представить новый флагман Galaxy S25, который обещает стать одним из самых ожидаемых смартфонов года. Вокруг устройства уже ходит множество слухов и утечек, раскрывающих детали его дизайна, характеристик и новых технологий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт SamMobile, который специализируется на новостях и обновлениях о продукции Samsung.
Возможные характеристики Samsung Galaxy S25
Макеты показывают, что Galaxy S25 Ultra получит плоскую рамку и более закругленные углы. Камеры устройства, вероятно, будут иметь рельефный дизайн кольца, заимствованный у Galaxy Z Fold 7. Смартфон также станет тоньше своих предшественников и будет иметь толщину всего 8,2 мм.
Samsung представит Galaxy S25 Ultra в четырех стандартных и трех эксклюзивных для онлайн-продаж цветах. К стандартным цветам, возможно, будут относиться Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray и Titanium Silver. Среди эксклюзивных онлайн-цветов могут быть варианты Titanium Blue/Black, Titanium Jade Green и Titanium Gold Pink.
На фотографиях SIM-лотка Galaxy S25 Ultra были замечены стандартные цветовые варианты. Основным цветом для демонстрации устройства Samsung выбрала синий.
Дисплей Galaxy S25 Ultra, вероятно, будет обладать такими же антибликовыми свойствами, как и экран Galaxy S24 Ultra. Однако Samsung не использует новейшие материалы M14 для производства экрана Galaxy S25 Ultra, что дает преимущество iPhone 16 Pro и Pro Max в этом аспекте.
Samsung Galaxy S25 (фото: ITHome)
Ультраширокоугольная камера Galaxy S25 Ultra может получить разрешение 50 МП, 3-кратный оптический зум, оптическую стабилизацию изображения (OIS), оптический формат 1/2,52 дюйма, размер пикселя 0,7 мкм и диафрагму F1.9.
Galaxy S25 Ultra, возможно, станет первым флагманом Samsung, поддерживающим бесшовные A/B-обновления Android OS. В устройстве будет использоваться чип Snapdragon 8 Elite, который, как утверждается, станет эксклюзивным для модели S25 Ultra по всему миру.
Galaxy S25 Ultra (фото: X/@technizoconcept)
Сообщалось, что Snapdragon 8 Elite может сильно нагреваться, однако эти проблемы могут быть преувеличены, а Samsung, вероятно, справится с этим, увеличив испарительную камеру.
Благодаря мощному процессору Snapdragon 8 Elite и технологиям Qualcomm, Galaxy S25 Ultra может обеспечить более плавный гейминг с частотой 120 Гц.
Оба варианта Galaxy S25 Ultra с 512 ГБ и 1 ТБ памяти могут быть оснащены 16 ГБ оперативной памяти.
Ожидается, что Samsung представит и выпустит Galaxy S25 Ultra (на условиях предзаказа) 22 января 2025 года.
Galaxy S25 Ultra (фото: X/@technizoconcept)
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