Ушла из жизни известная украинская журналистка и блогер: сотрудничала с известными СМИ

Костенко также отметил, что глубокой ночью Васильева написала ему сообщение, но потом удалила.

"Саш, мне, наверное, понадобится кислород", - говорилось в сообщении.

После этого он начал выяснять все подробности. Выяснилось, что ночью у нее падала сатурация, но ей сделали укол и стало легче.

"А через четверть суток ее не стало. Светлая память тебе, Маш", - написал Костенко.

Маруся Васильева (фото: acebook.com/marusya.vasilieva)

Он также напомнил, что у Маруси остались дети, собаки и старенький отец, и они нуждаются в финансовой помощи. Он сбросил реквизиты банковских карт сына и отца Васильевой.

5168 7573 6025 0965 Васильев Константин.

5168 7573 4928 6221 Васильев Илья.

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