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Ушла из жизни известная украинская журналистка и блогер: сотрудничала с известными СМИ

Автор: Роман Мирончук

Вчера, 2 мая, в Харькове умерла известная украинская журналистка Маруся Васильева, которая работала со многими издательствами. Ей было 47 лет и перед смертью она находилась в больнице с воспалением легких.

О смерти Васильевой сообщил блогер Александр Костенко на своей странице в Facebook.

Костенко также отметил, что глубокой ночью Васильева написала ему сообщение, но потом удалила.

"Саш, мне, наверное, понадобится кислород", - говорилось в сообщении.

После этого он начал выяснять все подробности. Выяснилось, что ночью у нее падала сатурация, но ей сделали укол и стало легче.

"А через четверть суток ее не стало. Светлая память тебе, Маш", - написал Костенко.

Маруся Васильева (фото: acebook.com/marusya.vasilieva)

Он также напомнил, что у Маруси остались дети, собаки и старенький отец, и они нуждаются в финансовой помощи. Он сбросил реквизиты банковских карт сына и отца Васильевой.

5168 7573 6025 0965 Васильев Константин.

5168 7573 4928 6221 Васильев Илья.

Пользователи сети прокомментировали утрату.

  • Сегодня она уже в раю. Светлая память о ней долго будет в сердцах многих людей;
  • Царствие небесное Марусе!
  • У меня сегодня ощущение, как будто я в аду. Маленьком, личном аду. Не могу что-то я больше все вот это выгребать. Смерть на смерти. И Маруся - это невыносимо;
  • Ох, я плачу. За вашей мамой плакала, теперь за Марусей. Не зная лично никого из них, но как будто знала близко;
  • Мы не были знакомы, но столько лет я читала про ее мопсов, про нее, про жизнь. Не могу поверить. Уже нет сил выдерживать эти новости...

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