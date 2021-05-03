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Пішла з життя відома українська журналістка і блогер: співпрацювала з відомими ЗМІ

Автор: Роман Мирончук

Вчора, 2 травня, в Харкові померла відома українська журналістка Маруся Васильєва, яка працювала з багатьма видавництвами. Їй було 47 років і перед смертю вона перебувала в лікарні із запаленням легенів.

Про смерть Васильєвої повідомив блогер Олександр Костенко на своїй сторінці в Facebook.

Костенко також зазначив, що пізно вночі Васильєва написала йому повідомлення, але потім видалила.

"Саш, мені, напевно, знадобиться кисень", - говорилося в повідомленні.

Після цього він почав з'ясовувати всі подробиці. З'ясувалося, що вночі у неї падала сатурація, але їй зробили укол і стало легше.

"А через чверть доби її не стало. Світла пам'ять тобі, Маш", - написав Костенко.

Маруся Васильєва (фото: acebook.com/marusya.vasilieva)

Він також нагадав, що у Марусі залишилися діти, собаки і старенький батько, і вони потребують фінансової допомоги. Він скинув реквізити банківських карт сина і батька Васильєвої.

5168 7573 6025 0965 Васильєв Костянтин.

5168 7573 4928 6221 Васильєв Ілля.

Користувачі Мережі прокоментували втрату.

  • Сьогодні вона вже в раю. Світла пам'ять про неї довго буде в серцях багатьох людей;
  • Царство небесне Марусі!
  • У мене сьогодні відчуття, ніби я в пеклі. Маленькому, особистому пеклі. Не можу щось я більше все ось це вигрібати. Смерть на смерті. І Маруся - це нестерпно;
  • Ох, я плачу. За вашою мамою плакала, тепер за Марусею. Не знаючи особисто нікого з них, але ніби знала близько;
  • Ми не були знайомі, але стільки років я читала про її мопсів, про неї, про життя. Не можу повірити. Вже немає сил витримувати ці новини...

Нагадаємо, у Запоріжжі подружжя померло з різницею в пару днів. Їх 3-річні близнючки залишилися сиротами.

Раніше в Дніпрі раптово помер чоловік у торговому центрі на очах у відвідувачів.

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