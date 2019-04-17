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Ушел из жизни выдающийся украинский спортсмен

STYLERПерсоны    17.04.2019 - 19:14
Ушел из жизни выдающийся украинский спортсмен
Умер украинский спортсмен (pixabay.com)

На счету Олега Зинченко множество наград и призов

В Запорожье скончался известный советский и украинский спортсмен Олег Зинченко. Он был многоразовым чемпионом Украины и СССР по дзюдо и самбо. О смерти спортсмена сообщили на официальной странице Федерации дзюдо Украины в социальной сети Facebook.

Олегу Зинченко было всего 56 лет. В последние годы он болел сахарным диабетом и даже лишился части левой ноги. Также у него были серьезные проблемы с почками. Сердце спортсмена перестало биться утром 17 апреля в больнице города Запорожья.

Олег Зинченко пришел в спорт в 1971 году. За годы своей спортивной карьеры он стал мастером спорта СССР международного класса по дзюдо, мастером спорта Украины международного класса по самбо, двукратным чемпионом мира среди железнодорожников по дзюдо, абсолютным чемпионом мира среди военнослужащих, чемпионом Европы по самбо, серебряным призером чемпионатов Европы, мира и Кубка мира по самбо.

Ушел из жизни выдающийся украинский спортсмен

Олег Зинченко (facebook.com/UkraineJudoFederation)

На его счету также много наград и побед на чемпионатах мира и Европы по дзюдо и самбо в тяжелой и абсолютной категории, победа на Парижском международном турнире по дзюдо и победа на международном турнире по дзюдо в Тбилиси. С 1991 по 1996 год он был абсолютным чемпионом Украины по самбо.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер легендарный украинский диссидент.

А также мы писали о том, что скончался известный украинский певец.

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