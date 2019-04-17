ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пішов з життя видатний український спортсмен

STYLERПерсони    17.04.2019 - 19:14
Пішов з життя видатний український спортсмен
Помер український спортсмен (pixabay.com)

На рахунку Олега Зінченко безліч нагород і призів

У Запоріжжі помер відомий радянський і український спортсмен Олег Зінченко. Він був багаторазовим чемпіоном України та СРСР з дзюдо і самбо. Про смерть спортсмена повідомили на офіційній сторінці Федерації дзюдо України у соціальній мережі Facebook.

Олегу Зінченко було всього 56 років. В останні роки він хворів на цукровий діабет і навіть позбувся частини лівої ноги. Також у нього були серйозні проблеми з нирками. Серце спортсмена перестало битися вранці 17 квітня в лікарні міста Запоріжжя.

Олег Зінченко прийшов у спорт в 1971 році. За роки своєї спортивної кар'єри він став майстром спорту СРСР міжнародного класу з дзюдо, майстром спорту України міжнародного класу з самбо, дворазовим чемпіоном світу серед залізничників з дзюдо, абсолютним чемпіоном світу серед військовослужбовців, чемпіоном Європи з самбо, срібним призером чемпіонатів Європи, світу та Кубку світу з самбо.

Пішов з життя видатний український спортсмен

Олег Зінченко (facebook.com/UkraineJudoFederation)

На його рахунку також багато нагород і перемог на чемпіонатах світу і Європи з дзюдо і самбо у важкій і абсолютній категорії, перемога на Паризькому міжнародному турнірі з дзюдо і перемога на міжнародному турнірі з дзюдо в Тбілісі. З 1991 по 1996 рік він був абсолютним чемпіоном України з самбо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер легендарний український дисидент.

А також ми писали про те, що помер відомий український співак.

Хотіла взяти Донецьк: з'явилося невідоме інтерв'ю з Яною Червоною Померла зірка кіношедеврів Інгмара Бергмана
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України преступленияспортсменсамбо
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся