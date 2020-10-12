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Ушел из жизни выдающийся украинский альпинист: просил развеять прах в горах

Киев, Понедельник 12 октября 2020 20:11
Ушел из жизни выдающийся украинский альпинист: просил развеять прах в горах
Траурная свеча (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве скончался старейший альпинист Украины

В Киеве в возрасте 94 лет ушел из жизни легендарный и самый старший альпинист Украины Владимир Моногаров, который также является доктором биологических наук и заслуженным мастером спорта по альпинизму.

Тело Владимира Дмитриевича будет кремировано. Согласно завещанию, часть праха предадут земле рядом с могилой матери на Берковецком кладбище, а часть украинские альпинисты развеют над горой Ушба на Кавказе. Об этом сообщают "Факты".

Один из ближайших друзей Моногарова альпинист Виктор Мацько рассказал, что Владимир завещал, чтобы в Приэльбрусье, на известном в альпинистских кругах камне, на который крепят таблички в память о погибших в горах, разместили надпись: "Владимир Моногаров. Он любил горы".

Ушел из жизни выдающийся украинский альпинист: просил развеять прах в горах

Владимир Моногаров (фото: fais.org.ua)

Владимир Дмитриевич родился в Киеве в 1926 году. Он закончил Киевский государственный институт физической культуры. Принимал участие в шести Гималайских экспедициях.

На протяжении 30 лет руководил Федерацией альпинизма и скалолазания Украины. Он является автором 162 научных работ по вопросам спортивной физиологии. За всю свою жизнь прошел более 100 тяжелых маршрутов в различных горных районах Европы и Средней Азии.

В 2006 году, когда Владимиру Дмитриевичу уже было 80 лет, поднялся на западную вершину Эльбруса. При этом три ночи провел там в непогоде. После этого он стал номинантом "Национального реестра рекордов Украины", как "Самый старый человек в мире, совершившей восхождение на гору Эльбрус".

Напомним, умер известный украинский поэт Николай Петренко.

Ранее умер известный украинский волонтер, патриот и КВНщик.

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