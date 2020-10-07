Умер известный украинский волонтер, патриот и КВНщик: просил его не оплакивать

Умер известный украинский волонтер (коллаж: РБК-Украина)

Стало известно о смерти известного украинского волонтера, который с начала войны на Донбассе помогал украинским воинам

Умер известный украинский патриот и волонтер по имени Роман. О смерти мужчины сообщили в фонде "Повернись живым", попросив не плакать о нем, потому что Роману бы это не понравилось.

Так, согласно сообщению на Facebook-странице организации, у волонтера случился инсульт. Он с самого начала войны на Донбассе помогал военным, был самодостаточным и успешным во всем.

Роман был "зарплатным спонсором фонда", его не стало 6 октября.

"Этот пост не будет сопливым, потому что Роме бы это не понравилось. В нем не будет просьб помочь его семье, потому что он был успешным, и семье будет, за что жить. Мы просто хотим, чтобы вы знали, что такой человек был среди нас. И что ее больше нет", - говорится в сообщении.

Роман в центре (фото: facebook.com/backandalive)

Роман был из тех патриотов, которые не жалуются и не страдают, а работают, зарабатывают и добиваются целей.

"Рома был одним из тех, на кого мы показывали пальцем, когда нас спрашивали: "А откуда у вас зарплаты?". А этим летом на День Независимости мы планировали несколько благотворительных музыкальных концертов в разных городах. Крупнейших в истории Украины. От фонда проектом должен был заниматься как продюсер Рома. Эта история "навернулась" из-за пандемии", - рассказывают в фонде о волонтере.

Роман рано потерял отца. Примерно в таком же возрасте, как умер сам. Он вынужден был рано повзрослеть и оберегать маму и сестру. Он вынужден был рано пойти работать и стать на ноги.

"В универе Рома был капитаном сборной команды КВН "От Винта!". Он с ней выиграл все, что было возможно в студенческих КВН. Но одним КВН Рома не ограничивался. Он был капитаном от природы. Люди любили его и шли за ним", - говорится в сообщении.

Роман в центре (фото: facebook.com/backandalive)

Роман любил отдыхать, путешествовать, жил красиво, в кайф вместе с друзьями и семьей. И при этом он был патриотом.

"Рома любил жизнь. Любил концерты и шоубиз. В свое время он увидел талант и сделал известным рэпером Ярмака", - добавили в фонде.

У Романа остались жена и сын, которых он очень любил. Но в фонде не просят им ничем помогать, ведь мужчина позаботился об их будущем. В "Повернись живым" рассказывают о Роме только потому, чтобы о нем знали, помнили и гордились украинцы.

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