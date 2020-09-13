Ушел из жизни легендарный советский боксер: выходил на ринг с Мохаммедом Али

В субботу, 12 сентября, в России скончался легендарный советский боксер Евгений Горстков. Он был заслуженным мастером спорта СССР, четырехкратным чемпионом СССР и двукратный чемпионом Европы.

Именитому спортсмену было 70 лет. Причины смерти бывшего боксера не раскрываются. О его кончине сообщила Федерация бокса России.

Евгений Горстков (фото: rusboxing.ru)

Евгений Горстков родился 26 мая 1950 года в Орске Оренбургской области, где начал заниматься боксом в обществе "Трудовые резервы". Горстков добился больших успехов в спорте и по праву может считаться одним из самых ярких боксеров СССР 1970-х годов.

Кроме того, он стал обладателем первой "хрустальной перчатки" - специальный приз, который получают сильнейшие боксеры-тяжеловесы. Всего таких перчаток у него было пять.

С 1974 по 1981 год Горстков провел 228 боев на ринге. Он также был известен тем, что был одним из трех советских боксеров, вместе с Игорем Высоцким и Петром Заевым, кто в 1978 году в Москве проводил показательные бои с известным чемпионом мира Мохаммедом Али.

После завершения профессиональной карьеры Горстков занялся тренерской деятельностью. Также он был арбитром.

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