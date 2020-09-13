Пішов із життя легендарний радянський боксер: виходив на ринг з Мохаммедом Алі

У суботу, 12 вересня, у Росії помер легендарний радянський боксер Євген Горстков. Він був заслуженим майстром спорту СРСР, чотириразовим чемпіоном СРСР і дворазовим чемпіоном Європи.

Іменитому спортсмену було 70 років. Причина смерті колишнього боксера не розкривається. Про його кончину повідомила Федерація боксу Росії.

Євген Горстков (фото: rusboxing.ru)

Євген Горстков народився 26 травня 1950 року в Орську Оренбурзької області, де почав займатися боксом в суспільстві "Трудові резерви". Горстков домігся великих успіхів у спорті і по праву може вважатися одним з найяскравіших боксерів СРСР 1970-х років.

Крім того, він став володарем першої "кришталевої рукавички" - спеціальний приз, який отримують найсильніші боксери-важковаговики. Всього таких рукавичок у нього було п'ять.

З 1974 по 1981 рік Горстков провів 228 боїв на рингу. Він також був відомий тим, що був одним з трьох радянських боксерів, разом з Ігорем Висоцьким і Петром Заевим, хто в 1978 році в Москві проводив показові бої з відомим чемпіоном світу Мохаммедом Алі.

Після завершення професійної кар'єри Горстков зайнявся тренерською діяльністю. Також він був арбітром.

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