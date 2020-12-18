Ушел в лес в день рождения за елкой к праздникам: новые детали ЧП под Черновцами

Под Черновцами охотник застрелил односельчанина, который отправился в лес, чтобы срубить елку на Новый год. Стрелка, который по неосторожности смертельно ранил человека, уже задержали и поместили в СИЗО.

Инцидент произошел в лесу недалеко от села Великоселье в Герцаевском районе. Об этом передали в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Как выяснилось, 62-летний охотник - житель села Лунка - хотел подстрелить из ружья косулю в лесу, но пуля попала в человека. В результате полученного ранения 56-летний житель села Великоселье скончался на месте.

В отношении нарушителя начали уголовное производство по части 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) УК.

За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Стало известно, что погибший в день трагедии отмечал свой день рождения - ему исполнилось 56 лет. Об этом пишет "Сегодня".

Выяснилось, что именинник отправился в лес, чтобы срубить елку к зимним праздникам. Срубленное дерево донести домой он не успел.

Под Черновцами охотник застрелил мужчину в лесу (фото: cv.npu.gov.ua)

По словам правоохранителей, ЧП произошло в лесу вечером. После рокового выстрела охотник сразу позвонил на 102. По его словам, он услышал шорох в кустах, за полсотни метров от себя.

"Не разобравшись выстрелил, подошел ближе и увидел своего односельчанина. Который уже был без признаков жизни. Он говорит, что я не знаю, что со мной произошло и как это произошло", - рассказал начальник Герцаевского отделения полиции Григорий Якобчук.

В сельском совете допускают, что охотник мог в тот день охотиться и незаконно.

"Сейчас сезон охоты открыт, но в тот день никакой охоты не было официальной и все это мы можем трактовать как факт попытки браконьерства", - рассказал начальник Черновицкого областного отдела лесного и охотничьего хозяйства Владимир Пилипюк.

Под Черновцами охотник случайно застрелил мужчину в лесу, который срубил елку (фото: cv.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что под Киевом задержали мужчину, который из охотничьего ружья тяжело ранил женщину.