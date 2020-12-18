Пішов у ліс на день народження за ялинкою до свят: нові деталі НП під Чернівцями

Під Чернівцями мисливець застрелив односельця, який пішов у ліс, щоб зрубати ялинку на Новий рік. Стрілка, який через необережність смертельно поранив людину, вже затримали та помістили в СІЗО.

Інцидент стався в лісі недалеко від села Великосілля у Герцаївському районі. Про це передали в прес-службі поліції Чернівецької області.

Як з'ясувалося, 62-річний мисливець - житель села Лунка - хотів підстрелити з рушниці косулю в лісі, але куля вцілила людину. У результаті отриманого поранення 56-річний житель села Великосілля помер на місці.

Стосовно порушника почали кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (вбивство через необережність) КК.

За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Стало відомо, що загиблий в день трагедії відзначав свій день народження - йому виповнилося 56 років. Про це пише "Сьогодні".

З'ясувалося, що іменинник пішов у ліс, щоб зрубати ялинку до зимових свят. Зрубане дерево донести додому він не встиг.

Під Чернівцями мисливець застрелив чоловіка в лісі (фото: cv.npu.gov.ua)

За словами правоохоронців, НП сталася в лісі ввечері. Після фатального пострілу мисливець одразу зателефонував на 102. За його словами, він почув шурхіт у кущах, за півсотні метрів від себе.

"Не розібравшись вистрілив, підійшов ближче і побачив свого односельця. Який вже був без ознак життя. Він каже, що я не знаю, що зі мною сталося і як це сталося", - розповів начальник Герцаївського відділення поліції Григорій Якобчук.

У сільській раді припускають, що мисливець міг того дня полювати і незаконно.

"Зараз сезон полювання відкрито, але того дня ніякої охоти не було офіційної й все це ми можемо трактувати як факт спроби браконьєрства", - розповів начальник Чернівецького обласного відділу лісового та мисливського господарства Володимир Пилип'юк.

Під Чернівцями мисливець випадково застрелив чоловіка в лісі, який зрубав ялинку (фото: cv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що під Києвом затримали чоловіка, який з мисливської рушниці важко поранив жінку.